In arrivo un caso poliziesco per tentato omicidio in Un posto al sole e, stando alle prime anticipazioni, un personaggio rischierà la vita. Del resto, Ilenia Lazzarin, nelle sue recenti stories Instagram, aveva chiaramente fatto intendere che i colpi di scena non sarebbero finiti dopo la morte di Susanna. Qualcosa di molto grosso e misterioso sta per stravolgere le trame di Upas.

Nel frattempo, vedremo anche tornare Chiara Petrone. Purtroppo, la lontananza dall'Italia non è servita a risolvere ai suoi problemi. Nunzio scoprirà infatti che la sua fidanzata è ricaduta nella dipendenza, e non solo.

Di seguito, le anticipazioni di Un Posto al Sole delle puntate di settembre.

Un nuovo mistero da risolvere in Un Posto al Sole

Dopo la morte di Susanna ci si sarebbe aspettati un periodo di relativa tranquillità, ma così non è. Niko ha trascinato Micaela in una battaglia legale senza esclusione di colpi, deciso a toglierle Jimmy per evitare che soffra ancora. Una guerra famigliare che porterà molto dolore e risentimento.

Intanto, Adele sembra sparita nel nulla e, visto il suo dolore dopo la scomparsa della figlia, Angela e Giulia si precipiteranno a casa sua per controllare che non sia successo nulla. Viola, invece, andrà in profonda crisi con il marito e dovrà combattere contro la sindrome del sopravvissuto.

Ma c'è di più. Un personaggio rischia la vita.

Un personaggio rischia la vita in Un Posto al Sole

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole in onda a settembre su Rai 3, non mancheranno le emozioni forti. La soap prenderà un altro taglio e si tingerà di giallo. Ebbene sì, perché stando alle prime anticipazioni appena trapelate, uno dei personaggi principali rischierà di morire.

La polizia dovrà dunque risolvere un caso spinoso di tentato omicidio, e non sarà per niente facile trovare il colpevole. Nel frattempo, si assisterà al ritorno di Chiara (Alessandra Masi), con un carico di dolore e di problemi non indifferente: non solo dovrà affrontare il processo per la notte dell'incidente, ma sarà ricaduta nella dipendenza.

A starle vicino sarà come sempre Nunzio che, grazie a un costoso investigatore privato, sarà riuscito a trovarla a Capo verde.

Chiara torna in Italia in pessime condizioni, spoiler Upas

Ci si chiede chi sarà questo personaggio chiave che rischierà la vita nelle nuove puntate di Un Posto al sole: si tratterà di qualcuno legato alla morte di Susanna? Oppure si cambierà completamente scenario e a rischiare sarà qualcuno che c'entra con il ritorno di Chiara? Non resta che aspettare i nuovi episodi per scoprire altri dettagli.

Ricordiamo che Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì al nuovo orario delle 20:50 su Rai 3 e che gli episodi possono essere visti anche in replica su RaiPlay.