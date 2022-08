Lunedì 29 agosto riparte ufficialmente Un posto al sole con i nuovissimi episodi della stagione 27. Il daily drama partenopeo andrà in onda su Rai 3 alle 20:50. Le puntate ripartiranno esattamente da dove si erano interrotte con Lello Valsano che ha appena sparato tre colpi di pistola contro Viola e Susanna, mentre gli abitanti di Palazzo Palladini si stringeranno attorno alle persone coinvolte, offrendo tutto l'aiuto possibile.

Nel frattempo ci sarà un nuovo mistero da affrontare per Roberto e Marina. Dopo avere assunto la nuova domestica Lia Longhi, i due dovranno infatti fare i conti con una novità potenzialmente pericolosa.

Un posto al sole: un nuovo pericolo per Roberto Ferri

Nelle ultime puntate andate in onda, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Solsano) hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore andando a vivere assieme a Palazzo Palladini nell'appartamento di Ferri. I due hanno deciso di assumere Lia Longhi (Chiara Mastalli) come nuova governante, dopo che la donna li aveva sorpresi grazie al suo ottimo curriculum. È risultato chiaro sin da subito però che la donna nascondesse qualcosa ed in effetti c'è la conferma che qualcuno odi Roberto.

In concomitanza con l'arrivo della nuova domestica è stata mostrata una scena molto inquietante in cui si vede una persona osservare le foto di Roberto e Marina a Procida, mentre la lama di un tagliacarte punta verso la gola di Ferri.

La prima associazione che è venuta da fare a tutti è che ad osservare quegli scatti fosse Lia, tuttavia non c'è ancora una conferma di ciò e questo nuovo misterioso personaggio potrebbe riservare diverse sorprese.

Viola e Susanna in pericolo di vita

Al momento non esistono anticipazioni che indichino cosa sia successo dopo gli spari di Lello Valsano.

Molti indizi spuntati fuori in queste ore, sembrano puntare verso un tragico epilogo per Susanna (Agnese Lorenzini), tuttavia ci sono alcune informazioni ufficiali molto interessanti che forniscono un quadro della situazione.

A quanto pare diversi abitanti di Palazzo Palladini saranno stravolti per quanto accaduto e offriranno il loro aiuto dando supporto alle persone più coinvolte in questa tragica storia.

Un posto al sole cambia orario

Il daily drama partenopeo andrà in onda come sempre su Rai 3 in access prime time anche se subirà una leggera modifica al suo classico orario di programmazione. Upas verrà infatti trasmesso alle 20:50 e non più alle 20:45, come accaduto nell'ultima stagione, per lasciare spazio alla nuova striscia informativa quotidiana, della durata di dieci minuti, Il cavallo e la torre condotta da Marco Damilano. La variazione influirà pochissimo in termini di ascolti anche se c'è il timore che, con le elezioni alle porte, Un posto al sole potrebbe lasciare spesso il suo slot all'approfondimento politico.