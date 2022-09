Continuano le storie e gli intrecci di Un posto al sole, la soap opera in onda da lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. I colpi di scena non mancheranno anche nelle puntate in onda dal 26 al 30 settembre 2022. I personaggi saranno al centro di alcune delicate questioni. Tra queste, dominerà la scena l'indagine sul misterioso attentatore.

Trame Un posto al sole 26-30 settembre: la polizia indaga sull'attentatore

Nelle prossime puntate di Un posto al sole proseguiranno le indagini della polizia sul misterioso avvelenatore di Palazzo Palladini. Come i telespettatori hanno già visto, le vittime dell'attentatore, Roberto e Marina, sono riusciti a salvarsi ma resta ancora segreta l'identità dell'attentatore.

Nel frattempo Filippo si troverà a gestire da solo gli affari ai cantieri, mentre continueranno le tensioni tra Viola ed Eugenio, a causa degli eventi legati all'attentato. Il giudice, però, non ha alcuna intenzione di far fallire il proprio matrimonio, perciò organizzerà una piccola vacanza con la moglie. Nel frattempo, Nico e Micaela continueranno a contendersi il il piccolo Jimmy.

Spoiler Un posto al sole al 30 settembre: Nunzio chiede l'aiuto di Rossella

Sempre nelle puntate di Un posto al sole in programma nella settimana dal 26 al 30 settembre 2022 continueranno le preoccupazioni di Nunzio. Incerto su come comportarsi nei confronti di Chiara, il giovane chiederà aiuto a Rossella. La sua richiesta, però, non piacerà a Riccardo.

Intanto Viola avrà una reazione spiazzante nei confronti del marito Eugenio il quale, come è stato anticipato, avrà organizzato un viaggio a sorpresa per ricucire il rapporto con la moglie. Quest'ultima, infatti, ammetterà di volere del tempo per interiorizzare gli ultimi avvenimenti che hanno sconvolto la sua famiglia.

Nel frattempo, stando agli spoiler, la polizia indagherà su Lara, poiché sospetta che abbia a che fare con l'attentato ai danni di Ferri e di Marina Giordano.

Lara si dichiara innocente: Un posto al sole anticipazioni 26-30 settembre

La polizia crede che Lara possa essere la vera responsabile della avvelenamento. La donna, perciò, si ritroverà faccia a faccia con i poliziotti. Durante l'interrogatorio la povera Martinelli non farà altro che ribadire la sua innocenza. Intanto Alberto prenderà una decisione importante.

Le anticipazioni rivelano che l'uomo capirà di voler stare con Clara e, per questo motivo, porterà avanti il progetto di una casa vacanze. Non tutti gli abitanti del palazzo, però, saranno d'accordo. Nel frattempo, sarà sempre più vicino il processo a carico di Chiara. Tra quest'ultima e Nunzio ci sarà una nuova discussione nel corso della quale faranno uno spiacevole incontro. Stando alle anticipazioni, il giovane riuscirà in modo abile ad evitare che lui e la ragazza vengano rapinati. Alla fine, tuttavia, Cammarota dovrà prendere una decisione inaspettata.