Ci sarà un gradito ritorno nelle nuove puntate di Un Posto al sole, come raccontano le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda nel corso di questo autunno su Rai 3. Dopo una lunga assenza, Otello rientra a Napoli, per rispondere a una richiesta di aiuto urgente che arriva da Renato. Niko non ha la testa per dare una mano al padre, preso dalla sofferenza immane per la morte di Susanna e la rabbia nei confronti di Micaela, con la quale ha intrapreso una battaglia legale per la custodia di Niko. Tuttavia, Renato capisce che Otello non è più l'uomo gioioso e felice di un tempo.

Un Posto al sole, anticipazioni autunno 2022: Alberto fa infuriare Renato

I telespettatori di Upas hanno sempre amato la coppia solida formata da Otello e Teresa e hanno continuato a immaginarli felici lontano da Napoli per godersi la pensione in pace. Una favola interrotta, dopo la notizia della morte dello storico volto di Teresa, Carmen Scivittaro. L'attrice, 78 anni, era malata da tempo. Nelle prossime puntate della soap, Alberto avrà un'idea che farà infuriare Renato. Palladini penserà bene di trasformare l'appartamento nel seminterrato di Palazzo Palladini in una casa-vacanze. Terrorizzato dalla possibilità di avere continuamente estranei che girano nei dintorni, Renato si rivolgerà a Niko.

Un Posto al sole, puntate autunno 2022: Micaela compie una mossa disonesta con Niko

Come si può ben immaginare, Niko non avrà tempo per aiutare il padre, anche se a malincuore. Ora deve riuscire a sopravvivere al dolore per la morte di Susanna e pensare a Jimmy. Micaela non lo lascia in pace e, nelle prossime puntate di Un posto al sole, si comporterà molto male con lui.

Dopo avergli fatto credere di aver mollato la presa, farà una mossa disonesta che metterà Niko con le spalle al muro. Nel frattempo, Renato continuerà a cercare di fermare Alberto e proverà a rivolgersi all'amico fidato Otello, che da tanto non torna a Napoli.

Un Posto al sole, episodi autunno: Otello torna a Napoli senza Teresa

E così, nei prossimi episodi, Renato pregherà Otello di tornare a Napoli per tentare di fermare Alberto. Vedremo un Otello completamente cambiato, triste e assalito dalla malinconia. Tutto, in quei luoghi, gli ricorda i periodi felici passati con la sua Teresina. A dargli un po' di sollievo sarà l'abbraccio di Rossella, l'amata nipote che rivedrà dopo tanto tempo. Otello non sembrerà preoccuparsi più di tanto della possibilità che a Palazzo Palladini possa essere realizzata una casa-vacanze, ignaro di quello a cui potrebbe andare incontro. Intanto, Alberto continuerà a fare di testa sua, mendando in escandescenze il povero Renato.