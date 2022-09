La serie televisiva spagnola Una vita che tra qualche mese saluterà il pubblico, prosegue la sua messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse dal 3 all’8 ottobre 2022, Ramon Palacios su ricatto di Aurelio Quesada dovrà uccidere David Exposito. Genoveva Salmeron invece tenterà il suicidio mettendo in serio pericolo la sua vita, quando ingerirà un'intera boccetta di sonniferi.

Anticipazioni Una vita, spoiler all’8/10: Rodrigo invita David a fuggire da Acacias 38

Gli spoiler degli episodi in onda su Canale 5 da lunedì 3 a sabato 8 ottobre, raccontano che Guillermo durante il pranzo dai Rubio a cui non prenderà parte Pascual, chiederà a Hortensia il permesso per fare la corte a sua figlia Azucena.

Pascual dopo la sfuriata di Hortensia per non aver messo piede a casa dei suoi cognati, metterà al corrente Liberto dell’accaduto. Rosina e la sorella pretenderanno di ricevere più soldi, quando arriverà per loro una generosa offerta per l’acquisto del brevetto.

Intanto Aurelio ordinerà a Rodrigo di aiutare i chimici del suo laboratorio a realizzare il suo gas tossico, assicurandogli che in cambio si sbarazzerà di David per consentirgli di tornare con Valeria. Quesada a questo punto costringerà Ramon a mettere fine all’esistenza di David, se non vorrà che la sua attività con Fidel venga alla luce. A proposito di Palacios, verrà a conoscenza dal poliziotto che l’imminente attentato è saltato per merito delle informazioni che sono state estorte al giovane prigioniero.

A sorpresa invece Rodrigo dirà a David di essere deciso a rinunciare a riavere al suo fianco sua moglie per non vederla soffrire: inoltre il chimico inviterà il suo rivale in amore a scappare al più presto da Acacias 38, se non vorrà morire per mano di Aurelio. Rodrigo dopo aver consegnato a David una lettera per Valeria attraverso cui le annuncerà di essere in procinto di lasciare la Spagna, accetterà la proposta di Aurelio.

Genoveva scatena la furia del marito, Felipe deve cercare una nuova infermiera

Genoveva dopo aver fatto una proposta segreta a Rodrigo, non nasconderà il suo turbamento a causa di una telefonata ricevuta da Bilbao: in particolare la darklady verrà a conoscenza che sua zia prima di morire, ha fatto venire alla luce una rivelazione che non sarebbe mai dovuta venire a galla.

Salmeron a seguito di un acceso scontro con l’ex marito Felipe, manifesterà l’intenzione di assumere i sonniferi del maggiordomo Marcelo mentre osserverà la fotografia di un neonato. Non passerà molto infatti per assistere allo svenimento di Genoveva, dopo aver ingerito l’intero flacone di tranquillanti: a prestare soccorso alla donna ci penseranno Marcelo e Ignacio. Aurelio perderà le staffe con la moglie, quando il suo maggiordomo lo metterà al corrente della pazzia di cui si è resa protagonista.

David intanto dirà a Valeria di avere il timore che Rodrigo voglia eliminare Quesada: i sospetti di Exposito aumenteranno quando il chimico esorterà lui e la moglie a fuggire in fretta.

Infine Dori dopo non aver avuto il coraggio di essere sincera con Felipe, annuncerà allo stesso la sua partenza dal quartiere iberico: all’avvocato non rimarrà altra scelta, oltre a quella di mettersi alla ricerca di una nuova infermiera.