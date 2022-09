Terra Amara si prepara a tornare in onda su Canale 5. Nuovo cambio programmazione in arrivo sulle reti Mediaset nel corso della stagione televisiva 2022/2023, dove in daytime ci sarà spazio per il ritorno in video della seguitissima soap opera turca che ha appassionato milioni di spettatori.

Un gradito ritorno per il pubblico Mediaset che, a metà settembre, ha dovuto fare a meno della messa in onda degli episodi inediti della soap su Canale 5, per far sì che ci fosse "spazio" nel palinsesto per la riproposizione dei grandi classici del pomeriggio, tra cui Uomini e donne e il daytime di Amici 22.

Quando ritorna Terra Amara su Canale 5: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo 2022 prenderà vita nel corso della stagione autunnale, quando la fascia del pomeriggio potrà tornare ad ospitare le vicende dei vari protagonisti che popolano la città di Cukurova.

Eppure tale sospensione non rappresenta un addio definitivo per la soap opera, dato che le nuove puntate sono state già acquistate dai vertici del Biscione e presto torneranno in onda nella fascia del primo pomeriggio.

Il cambio programmazione Mediaset riguardante la soap Terra Amara si verificherà il prossimo mese di novembre 2022.

Mediaset, cambio programmazione per Terra Amara in daytime

Complice la chiusura della soap Una Vita, la quale saluterà definitivamente il pubblico della rete ammiraglia dopo anni di "onorata carriera" nella fascia del pomeriggio, ecco che spetterà a Terra Amara prenderne il posto in daytime.

Le nuove puntate della soap con protagonisti Yilmaz e Zuleyha, quindi, saranno trasmesse alle ore 14:10 e si ritroveranno così a fare da traino all'appuntamento con Uomini e donne, dopo che questa estate avevano preso proprio il posto della trasmissione di Maria De Filippi, registrando ottimi ascolti.

Con l'approdo della soap nella fascia delle 14:10, cambierà anche la durata complessiva delle puntate, dato che la messa in onda sarà garantita fino alle 14:45.

Di conseguenza, i nuovi episodi che andranno in onda questo autunno su Canale 5 dureranno circa trenta minuti, con annessi spot pubblicitari.

Le nuove anticipazioni turche di Terra Amara: la confessione di Zuleyha

Ma cosa succederà in queste nuove puntate di Terra Amara che torneranno in onda prossimamente su Canale 5?

Le anticipazioni turche rivelano che ci sarà spazio per una clamorosa scoperta che avrà come protagonista Yilmaz, il quale verrà convocato da Zuleyha per un annuncio importantissimo.

La donna, infatti, si libererà del peso che porta sul cuore da troppo tempo e finirà per confessargli che è proprio lui il vero papà del piccolo Adnan e non suo marito Demir, così come ha fatto credere a tutti nel corso di questi anni.