Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 23 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Niko continuerà la sua battaglia contro Micaela, deciso a proteggere suo figlio dai colpi di testa della madre. Ornella, invece, vorrà fare qualcosa per far riappacificare sua figlia con Eugenio. Fra Fabiana e Michele la sintonia crescerà sempre di più. Saviani potrebbe voltare pagina con la giovane collega?

Upas, puntata 23/9: Niko contro la madre di suo figlio

Nel corso della puntata di Upas del 23 settembre verrà dato spazio al personaggio di Niko. Il ragazzo dovrà fare i conti con il dolore per la perdita di Susanna. Proprio per questo motivo sembrerà deciso a tutelare suo figlio da nuovi traumi. Pertanto assumerà nuovamente un atteggiamento duro nei riguardi della madre di Jimmy. Niko, difatti, tornerà a essere irremovibile con la sorella di Serena, sostenendo di dover proteggere il bambino dagli scombussolamenti della madre. Tuttavia non si renderà conto che in questo modo non farà altro che creare un clima teso, non certo positivo per Jimmy. Il piccolo Poggi, difatti, soffrirà non poco a causa dei continui litigi dei genitori.

Upas, spoiler 23 settembre: Ornella invita Eugenio a cena

Secondo le anticipazioni dell'episodio di Upas del 23 settembre la crisi matrimoniale fra Viola ed Eugenio non rientrerà affatto. La ragazza, del resto, è ancora troppo scossa da quello che le è accaduto e non riuscirà a ragionare in modo lucido. Ornella, però, noterà che qualcosa preoccupa la figlia.

La dottoressa Bruni, comprendendo che il matrimonio di Viola si trova in uno stato di difficoltà, deciderà di intervenire per cercare di farli riavvicinare. L'impresa, però, potrebbe essere più difficile del previsto, dato che Viola è non poco reticente nei confronti del marito.

La moglie di Raffaele, però, cercherà comunque di fare la sua parte, organizzando una cena di famiglia.

La donna inviterà anche suo genero, il quale accetterà di presenziare con piacere. Tuttavia non è detto che basti un momento di riunione familiare per far ritrovare l'armonia ai coniugi Bruni-Nicotera.

Upas, anticipazioni 23/9: Fabiana deve partire

Le anticipazioni della puntata di Upas del 23 settembre svelano che verrà dato spazio anche alle vicende del dottor Saviani. Michele, difatti, si avvicinerà notevolmente a Fabiana. Fra i due si instaurerà un bel rapporto, che potrebbe lasciar immaginare un'evoluzione. Tuttavia, proprio nel momento in cui i due si avvicineranno di più, Fabiana dovrà tornare a Milano.