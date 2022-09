Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio che verrà trasmesso nel pomeriggio di mercoledì 21 settembre ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni della fiction pomeridiana rivelano che Vittorio attenderà invano Matilde, perché la cognata di Marco darà buca a Conti. Nel frattempo, Marco Di Sant'Erasmo sarà combattuto, perché non saprà se rivelare a Stefania che sua zia ha tentato di boicottare l'uscita di Gloria dal carcere. Inoltre, verranno trattate le vicende di Gemma, che tornerà a essere una Venere.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 21/9: Matilde dà buca a Vittorio

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 20 settembre, Matilde e Vittorio si sono presentati per la prima volta. La cognata di Marco Di Sant'Erasmo aveva già incontrato Conti all'aeroporto ma, in quell'occasione, i due imprenditori non avevano fornito le rispettive generalità. Nel successivo incontro, invece, la coppia ha fatto un passo avanti e Vittorio ha invitato Matilde per un aperitivo. Purtroppo, però, le cose non andranno come sperato dal direttore del negozio. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Matilde darà buca a Vittorio. La moglie di Tancredi, infatti, non si presenterà all'appuntamento.

Il Paradiso delle signore, trama 21/9: Marco non sa cosa fare con Stefania

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 21 settembre, Marco sarà combattuto e non saprà cosa fare con Stefania. Nell'episodio andato in onda nel pomeriggio di martedì 20 settembre, il giornalista è venuto a sapere dalla contessa che, quando gli aveva chiesto di intercedere per fare avere un permesso a Gloria, sua zia, in realtà, gli aveva messo i bastoni fra le ruote.

Una volta scoperta la verità, Di Sant'Erasmo cercherà di capire come affrontare la situazione con Stefania. In particolar modo, Marco dovrà capire se dire alla giovane Colombo che Adelaide ha boicottato la loro festa di fidanzamento o se continuare a tacere, non informando la figlia di Ezio dell'accaduto.

Il Paradiso delle signore, episodio 21/9: Gemma può tornare a essere una Venere

Durante l'episodio de Il Paradiso delle signore del 21 settembre, ci sarà spazio per le vicende di Gemma. Nelle recenti puntate della fiction di Rai 1, la giovane Zanatta si era vergognata a tal punto di tornare a lavorare nel negozio, da tentare di trovare una nuova occupazione da un'altra parte. Dopo che Roberto Landi e Vittorio Conti hanno deciso di lasciare scegliere la sorte della figlia di Veronica, Gemma potrà tornare a lavorare all'atelier. Nonostante la scelta favorevole di Stefania e delle sue colleghe sul reintegro, la cavallerizza sosterrà di non volere fare la commessa del negozio di moda. A quel punto, Ezio interverrà, facendo cambiare idea alla figliastra, che tornerà sui suoi passi e tornerà a essere una delle dipendenti di Vittorio.