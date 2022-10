Amici 22 torna in onda domenica 16 ottobre su Canale 5 con la quinta puntata del pomeridiano, in onda come sempre alle 14.

Le anticipazioni su quanto accadrà in questo nuovo appuntamento rivelano che in studio è arrivata la cantante Loredana Bertè, pronta a stilare la classifica dei cantanti per la gara cover di questa settimana.

Loredana Bertè giudice della gara cover: anticipazioni Amici 22 quinta puntata

Nel dettaglio le anticipazioni della quinta puntata di Amici 22, in onda domenica 16 ottobre su Canale 5, rivelano che tra gli ospiti in studio arriverà Tananai, uno degli artisti rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo, diventato ormai una "stella" della musica italiana.

Il cantante si è esibito in studio presentando il suo nuovo singolo "Abissale", che sta già scalando le classifiche di vendita.

Tra gli ospiti in studio di questo quinto appuntamento c'è stata la cantante Loredana Bertè, che ha avuto il compito di giudicare la gara cover dei cantanti per questa settimana.

Wax ultimo in classifica e non la prende bene: anticipazioni Amici 22 quinta puntata

La classifica finale ha visto posizionarsi Piccolo G e Wax agli ultimi posti della classifica: sono loro i due artisti che hanno convinto meno la star della musica rock italiana.

Secondo gli spoiler di questa nuova registrazione che si è svolta nel pomeriggio del 12 ottobre, Wax non ha nascosto la sua amarezza per l'esito della sfida e la classifica finale di Loredana Bertè.

Occhi puntati anche su Asia: le anticipazioni di questo nuovo appuntamento in onda domenica 16 ottobre rivelano che Asia ha perso la sfida contro Claudia. Di conseguenza la ballerina non sarà più parte del team di Raimondo Todaro, ma grazie al banco del pubblico farà parte dei professionisti del talent show di Maria De Filippi.

Gli speciali di Amici 22 leader negli ascolti della domenica pomeriggio: De Filippi batte Domenica In

Si rinnova così l'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi, che anche quest'anno continua a dominare la scena dal punto di vista dell'auditel.

La puntata trasmessa domenica scorsa ha registrato una media di circa 2,6 milioni di spettatori in daytime, toccando il 21% di share.

Un dato che ha permesso al pomeridiano di Amici 22 di confermare per la quarta settimana di fila la propria supremazia sul fronte ascolti, battendo ancora una volta Domenica In trasmessa in diretta su Rai 1, seguita da una media di due milioni di telespettatori con uno share complessivo del 18%.