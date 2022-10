Sono tanti i nodi che sono stati sciolti durante la registrazione di Amici del 12 ottobre. Professori e giudici esterni sono stati chiamati a prendere decisioni importanti su molti ragazzi della classe. Tre cantanti hanno affrontato una sfida (due per provvedimento e una su richiesta di Arisa), mentre Asia si è confrontata con Claudia affinché Raimondo Todaro capisse chi tenere nella sua squadra.

Aggiornamenti sul cast di Amici

Mercoledì 12 ottobre Maria De Filippi ha condotto la quinta puntata di Amici, quella che il pubblico vedrà su Canale 5 domenica prossima.

Le prime anticipazioni fanno sapere che i titolari della scuola sono stati messi a dura prova da sfide, gare e paragoni con talenti esterni.

Il "focus" dello speciale odierno, era sicuramente il futuro di Asia nel programma; da una settimana, infatti, la ballerina è a rischio sostituzione e in queste ore ha conosciuto il suo destino.

Raimondo Todaro ci ha pensato a lungo, si è confrontato anche con la collega Alessandra Celentano, e ha scelto di eliminare l'allieva della sua squadra per dare il banco a Claudia.

Quest'ultima ha vissuto in casetta per circa sette giorni, ha lavorato con l'insegnante di latinoamericano e oggi ha ottenuto la maglia che qualche anno fa ha indossato anche il suo fidanzato, il danzatore Samuele Barbetta.

Per quanto riguarda Asia, è stata la prima a lamentarsi dell'indecisione del suo "tutor": nel daytime che è andato in onda il 12 ottobre, infatti, la giovane ha detto che avrebbe preferito essere esclusa subito anziché aspettare così a lungo ed essere costretta a convivere con colei che ha preso il suo posto.

A ogni modo Asia non ha abbandonato la scuola, le è stato assegnato il "banco del pubblico", che deciderà se farle proseguire o meno il percorso nella scuola.

Al momento la ballerina è un'allieva dei professionisti di Amici.

Molti cantanti in bilico ad Amici

Nel corso delle riprese di Amici del 12 ottobre, un bel po' di allievi hanno dovuto affrontare una sfida.

Niveo e Andre si sono confrontati con aspiranti alunni perché una settimana fa hanno ottenuto i voti più bassi nella gara giudicata da Giorgia.

Tommy Dali, invece, è stato messo a rischio da Arisa durante il daytime: la professoressa di canto ha chiesto che il titolare si sfidasse con Liner, un rapper che l'ha colpita ai casting e che secondo lei merita il banco, perché più bravo nella scrittura degli inediti. I due hanno dovuto riscrivere le barre della stessa canzone e un esterno li ha valutati.

Gli altri cantanti della classe 2022/2023, hanno partecipato a una nuova gara e l'ultimo classificato è finito a rischio eliminazione, esattamente come prevede il regolamento.

Alla quinta registrazione stagionale del talent show ha partecipato anche Tananai, che ha presentato il suo nuovo inedito "Abissale", e Loredana Bertè.

Discussioni tra i docenti di Amici

I professori sono tra i protagonisti assoluti degli speciali domenicali di Amici: nelle prime quattro settimane di programmazione dell'edizione 2022/2023, infatti, nella commissione interna ci sono state parecchie tensioni.

Tra i docenti di canto ci sono pareri discordanti su diversi allievi: Wax, per esempio, divide perché Rudy Zerbi non lo apprezza (anzi è arrabbiato con lui dopo che è stato apostrofato come un "falso bast..." col microfono aperto), mentre Arisa lo adora e lo difende da qualsiasi tipo di "insidia" esterna.

Per quanto riguarda il ballo, la maestra Celentano ha avuto da ridire sia con Todaro che con Emanuel Lo: oggetto del contendere sono stati i danzatori Asia (ritenuta da Alessandra non abbastanza preparata tecnicamente), Gianmarco (giudicato come "nulla di eccezionale" da Raimondo), Rita (poco espressiva per la new entry in cattedra) e Ludovica (criticata per il fisico dall'insegnante di classico).