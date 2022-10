Mercoledì 19 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Amici. Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios sono tante e riguardano quasi tutti i ragazzi della classe 2022/2023. Particolare attesa da parte dei fan per il risultato del televoto su Asia: la ballerina può diventare la titolare del primo banco del pubblico solo se i telespettatori hanno votato "sì" durante la settimana. Sfida difficile per Andre che, dopo oltre sette giorni, si è confrontato con un esterno per cercare di riconquistare la maglia.

Novità sui protagonisti di Amici

Il pubblico di Amici ha emesso il suo verdetto su Asia: dopo aver partecipato a un televoto incentrato sul futuro della ragazza nel talent show, i telespettatori si sono pronunciati dicendosi favorevoli al fatto che lei continui a studiare nella scuola facendo lezione con i professionisti Elena e Francesco.

La ballerina ha rischiato l'eliminazione già una settimana fa, quando Todaro le ha preferito Claudia. A proposito della giovane che ha sostituito la titolare Bigolin, stanno facendo discutere le cose che ha raccontato sulla collega, soprattutto su come vivrebbe e su delle parti del suo quotidiano che starebbe omettendo volontariamente.

Secondo la fidanzata di Samuele Barbetta (anche lui ex allievo del programma di Maria De Filippi), Asia non direbbe tutta la verità sul non aver mai studiato danza per ragioni economiche, anzi pare che la giovane abbia anche tenuto dei corsi di hip-hop nella sua città e Claudia lo sa bene perché si conoscono da anni.

Aggiornamenti sui titolari di Amici

Il regolamento di Amici, però, prevede che Asia venga costantemente messa in discussione: tutte le volte che un allievo verrà eliminato o sostituito, la titolare del banco del pubblico dovrà affrontare un nuovo televoto e toccherà ai telespettatori scegliere chi dei due far rimanere nella scuola.

Tra i talenti più a rischio in questa settimana, c'è sicuramente Rita. La ballerina continua a non convincere Todaro ed Emanuel Lo, ma ultimamente anche la sua insegnante ha palesato delle perplessità sulla sua crescita artistica. Per far sì che la danzatrice possa migliorare espressivamente parlando, la maestra Celentano le ha dato un compito: eseguire una coreografia su tacco 12 e mettere in mostra la sua sensualità fino a ora rimasta nascosta.

Le tensioni, però, non sono mancate neppure quando si sono svolte le sfide in programma nella sesta puntata: domenica 23 ottobre il pubblico a casa assisterà ai confronti che alcuni titolari (tra i quali Andre del team Arisa) hanno avuto con aspiranti allievi ancora esterni al cast.

Le classifiche determinanti di Amici

Le gare che ci sono state nel corso della registrazione di Amici del 19 ottobre hanno emesso dei primi importanti verdetti: giurati del giorno sono stati Nek ed Eleonora Abbagnato.

I cantanti e i ballerini che si sono classificati ultimi nelle competizioni sulle cover e sulle coreografie della settimana, sono finiti a rischio eliminazione. Come è capitato la volta precedente a Gianmarco, Wax e Piccolo G, anche oggi pomeriggio alcuni titolari sono andati incontro alla sospensione temporanea della maglia, che potranno riavere solo se supereranno un esame davanti al proprio insegnante di riferimento.

Pubblico in visibilio per il ritorno in studio di un protagonista assoluto della ventunesima edizione del talent-show. Venerdì 21 ottobre uscirà "Mano ferma", il nuovo inedito di Alex Wyse e Maria De Filippi l'ha ospitato per farglielo cantare in anteprima sul palco che l'ha lanciato solamente un anno fa.

Tra i ballerini Mattia e Maddalena, intanto, è scattato un bacio durante una coreografia: tra i due starebbe nascendo l'amore, proprio come tra Niveo e Rita.