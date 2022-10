Nuove dinamiche saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful, in programma ad ottobre negli Usa. Le trame della soap opera, ambientata in una casa di moda sulle colline di Hollywood rivelano che Bill Spencer avrà un furioso alterco con Deacon Sharpe riguardo Brooke Logan (Katherine Kelly Lang), tornata single dopo essere stata lasciata da Ridge Forrester (Thorsten Kaye).

Beautiful, anticipazioni: Ridge lascia la moglie

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse attualmente negli Usa si soffermano sulle conseguenze della rottura tra Ridge e Brooke.

Tutto inizierà quando lo stilista deciderà di chiudere la relazione con sua moglie, in quanto ritenuta colpevole di aver denunciato suo figlio agli assistenti sociali. In realtà, la segnalazione non verrà fatta dal Logan ma dallo stesso Thomas, intenzionato ad allontanarla una volta per tutte da suo padre. Un piano, che avrà i suoi frutti visto che Forrester tornerà insieme a Taylor dopo una sentita dichiarazione d'amore sulle montagne di Aspen. Purtroppo la dottoressa Hayes finirà per credere alle belle parole, tanto da concedere una seconda chance al padre dei suoi figli, che nel frattempo continuerà a pensare a Brooke.

Bill conforta Brooke

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful, trasmesse ad ottobre sulla Cbs, la fine della storia d'amore tra Brooke e Ridge arriverà alle orecchie di Bill.

Proprio quest'ultimo sarà protagonista di una dichiarazione d'amore per Katie (Heather Tom), che tuttavia non avrà l'esito sperato. La madre di Will, infatti, non vorrà più sapere niente del magnate, sostenendo che tornerebbe da Brooke qualora non fosse più una donna sposata. Una tesi che verrà prontamente confermata quando Spencer si recherà a casa di Brooke per confortarla dopo la fine delle sue nozze.

In questo frangente, il padre di Liam (Scott Clifton) assicurerà alla donna che Ridge non tornerà mai più nella sua vita per deluderla nuovamente.

Il magnate intima a Deacon di stare alla larga da Brooke Logan

Un avvicinamento, che porterà Bill a recarsi ad Il Giardino dovrà avrà un pesante scontro con Deacon. Qui, il magnate intimerà al padre di Hope di stare alla larga da Brooke in quanto troppo vulnerabile in questo momento della sua vita.

Spencer, infatti, apparirà pronto a ricucire una storia d'amore con Logan in quanto desideroso di tornare ad amare dopo la fine del matrimonio con Katie. Tuttavia, il padre di Liam dovrà guardarsi alle spalle visto la presenza di alcuni rivali tra cui Ridge, che si pentirà sicuramente di averla lasciata, Eric il suo primo fan e Deacon, tornato a Los Angeles dopo tanti anni.