Anche il daytime di Amici del 25 ottobre è stato incentrato sulle tensioni sempre più forti tra professori e allievi. Se la maestra Celentano ha punito Mattia per un look non azzeccato per una sua coreografia, Rudy Zerbi ha ironicamente criticato NDG dandogli del "doppia faccia". Se in studio ha detto di stimare l'insegnante di canto e di tenere molto alla sua opinione, in un fuorionda il ragazzo l'ha mandato a quel paese dicendosi incavolato per la critica che gli aveva appena rivolto.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Dopo Wax, un altro allievo di Amici 22 è stato sorpreso dalle telecamere mentre diceva cose poco carine su Rudy Zerbi.

Durante la puntata di domenica scorsa, il professore ha concordato con il giudice Nek quando ha detto che NDG non aveva brillato nella gara cover, anzi sembrava quasi stesse cantando solo per se stesso e non per il pubblico.

In quell'occasione il ragazzo ha ringraziato l'insegnante per la critica costruttiva anche perché lo stima molto e ci tiene al suo parere.

Durante la puntata del 25 ottobre Rudy si è collegato con la casetta e ha ricordato a tutti le cose che Niccolò ha detto sul suo conto in studio, ovvero quando l'ha elogiato come professionista.

Poco dopo, però, il docente di canto ha chiesto che venisse mandato in onda un breve filmato tratto da un fuorionda dell'ultimo speciale, un momento in cui il titolare del team Cuccarini non pensava di essere registrato.

L'affondo del titolare di Amici

"Sono inc.. nero. Quando faccio bene, Rudy non dice mai nulla. Oggi ha parlato, ma vaffa..." ha detto NDG in uno sfogo avuto durante la pausa pubblicitaria.

Zerbi ha smascherato il giovane con un brevissimo filmato, abbastanza per capire che probabilmente non pensa le belle cose che gli ha detto davanti al pubblico in studio.

Il rapper si è giustificato dicendo che era nervoso e arrabbiato, ma che non ce l'aveva con il professore.

Quest'ultimo non ha voluto sentire ragioni ed ha invitato tutti i componenti della classe a riflettere su quello che dicono e sui comportamenti che assumono davanti alle telecamere.

"Basta ipocrisia, tanto la verità viene sempre fuori" ha concluso Rudy prima di interrompere il collegamento con la casetta.

Verifiche in vista per alcuni talenti di Amici

Nel corso del daytime di Amici del 25 ottobre, però, si è parlato anche di altro.

Mattia è stato punito da Alessandra Celentano per non aver indossato i pantaloni che lei aveva richiesto per il compito della scorsa puntata. Il ballerino dovrà scrivere un tema sull'importanza delle regole e dovrà dimostrare di aver compreso quello che la maestra chiede a tutti i ragazzi della classe.

Samuele, invece, ha ricevuto un difficile compito dalla prof di danza classica. Il giovane dovrà eseguire una coreografia con tanti elementi di tecnica al suo interno, cosa in cui lui è carente.

Anche Gianmarco è stato messo in discussione in vista dello speciale di domenica prossima.

Il titolare di hip hop dovrà preparare un pezzo su uno stile lontanissimo dal suo e se non dovesse piacere a Raimondo Todaro, sa già che finirà in sfida immediata.

Al termine del pomeridiano è stato chiuso il televoto su Asia: giovedì 27, nel corso della nuova registrazione del talent show, si scoprirà se i telespettatori hanno votato per far rimanere la ballerina nella scuola oppure se il suo percorso dovrà interrompersi definitivamente.

Essendo la titolare del "banco del pubblico", la ragazza deve misurarsi quasi settimanalmente con il parere di chi sta a casa, che è l'unico organo giudicante che può decidere sul suo futuro nel cast del programma condotto da Maria De Filippi.