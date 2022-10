Sono tanti gli spunti di discussione che ha regalato il daytime di Amici del 25 ottobre. La puntata è iniziata con il confronto in palestra tra Mattia e la maestra Celentano: il ballerino è stato punito con un tema scritto per non aver indossato i pantaloni richiesti dalla prof. NDG è stato rimproverato da Zerbi, mentre Gianmarco ha scoperto che durante la settima puntata potrebbe essere messo in sfida immediata se non soddisferà Raimondo Todaro con il compito che gli ha assegnato.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La puntata pomeridiana di Amici che è andata in onda martedì 25 ottobre, si è aperta con il provvedimento disciplinare che Alessandra Celentano ha preso nei confronti di Mattia.

Come aveva anticipato nel sesto speciale, la maestra ha deciso di punire il ballerino perché per il passo a due con Megan ha indossato dei pantaloni diversi da quelli che lei aveva "ordinato".

Dopo aver fatto esibire i due titolari con il look giusto, la professoressa di danza classica ha svelato a Zenzola la sua punizione: scrivere un tema sull'importanza dell'abbigliamento nelle coreografie, uno scritto che non dovrà essere troppo corto e che dimostri che ha capito l'errore commesso.

Il pugliese è apparso spiazzato ma contento della "sanzione" ricevuta, anche perché gli poteva andare peggio, viste le tante opzioni che i docenti hanno per punire i ragazzi della scuola.

La strigliata al rapper di Amici

Anche NDG ha dovuto fare i conti con un rimprovero. Nel corso del daytime di Amici del 25 ottobre, Zerbi si è collegato con la casetta e ha iniziato a dirsi contento delle tante belle parole che il giovane ha detto sul suo conto durante la sesta puntata.

Niccolò ha elogiato il professore di canto dicendo di tenere molto al suo parere, ma un fuorionda che è stato mandato in onda oggi sembra smentirlo in parte.

"Sono inca... nero. Quando faccio bene, Rudy non mi dice mai niente, oggi che ho sbagliato mi ha criticato", ha sbottato il giovane durante una pausa pubblicitaria.

Il docente ha strigliato l'intera classe dicendosi stufo dell'ipocrisia che regnerebbe, anche perché NDG non è di certo il primo che viene sorpreso dalle telecamere a parlare male dei prof o dei compagni.

"Basta ipocrisia, tanto la verità viene sempre fuori", ha detto Zerbi prima che il rapper scoppiasse a piangere per la figura che aveva appena fatto.

I compiti assegnati dai docenti di Amici

Al termine del pomeridiano di Amici di oggi, Maria De Filippi ha illustrato ai ragazzi alcuni dei compiti che dovranno preparare per la settima puntata del 30 ottobre.

Samuel dovrà misurarsi con una difficile coreografia creata dalla maestra Celentano per mettere in risalto le sue carenze tecniche. La professoressa, però, si è detta pronta a cambiare idea se vedrà anche un piccolissimo miglioramento da parte del ballerino che una settimana fa l'ha convinta in un'altra difficoltosa esibizione.

Anche Gianmarco è stato messo alla prova da Raimondo Todaro.

Per dimostrare che l'allievo non sarebbe versatile come la collega Alessandra sostiene, l'insegnante di latinoamericano ha deciso di fargli eseguire una coreografia su un genere di danza lontanissimo dall'hip-hop. Se il titolare non convincerà con la performance sul palco, per lui è già pronta una sfida immediata.

La presentatrice ha anche mostrato al giovane il provino della sfidante con la quale si dovrà confrontare durante il prossino speciale se Todaro non si riterrà soddisfatto del suo compito. Per Gianmarco sarebbe già la seconda sfida in appena un mese di permanenza nella scuola, e più precisamente nel team capitanato dalla maestra Celentano.