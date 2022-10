Scoppia la polemica su Amici 22 e, al centro dell'attenzione è finito il prof Raimondo Todaro per un gesto di cattivo gusto nei confronti della sua collega Alessandra Celentano.

Nel corso della puntata del daytime trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5, c'è stato spazio per un nuovo acceso confronto tra i due insegnanti, complice il compito che Todaro ha assegnato al ballerino Gianmarco, allievo della prof Celentano.

Ad un certo punto, però, Todaro si è reso protagonista di un episodio che non è piaciuto per niente ai fan social del talent show, che lo hanno duramente criticato in rete.

Scoppia la polemica su Raimondo Todaro: brutto gesto ad Amici 22

Nel dettaglio, all'interno della scuola di Amici 22 proseguono le sfide dirette tra gli allievi che si stanno giocando il "tutto per tutto" per poter proseguire il loro percorso e cercare di arrivare fino alla fase del serale, prevista in primavera su Canale 5.

Al centro delle polemiche del daytime di oggi è finito il ballerino Gianmarco, allievo della prof Celentano, il quale è stato messo in discussione da Raimondo Todaro.

Il prof ha scelto di assegnare un compito a Gianmarco in vista della settima puntata del pomeridiano di domenica 30 ottobre: una coreografia decisamente diversa rispetto a quelle viste fino a questo momento, la quale sarebbe servita come prova per capire se è davvero idoneo per stare nella scuola di Maria De Filippi oppure no.

Il prof Todaro esagera con Alessandra Celentano ad Amici 22 (Video)

Durante il confronto, però, è arrivata anche la prof Celentano e i toni con il suo collega si sono subito fatti particolarmente accesi.

Todaro continuava ad insistere sulla sua posizione fino a quando, ad un certo punto, si è reso protagonista di un episodio che non è piaciuto per niente agli spettatori social di Amici 22.

Il prof ha versato, di proposito, dell'acqua addosso alla sua collega Alessandra Celentano, provando così a fare il simpatico per cercare di smorzare i toni.

"Ma sei scemo?", è stata la reazione immediata dell'insegnante di danza classica che, dall'espressione del viso, ha dimostrato di non aver gradito minimamente il modo di fare del suo collega all'interno della scuola e in presenza anche degli allievi.

I fan sbottano contro Todaro ad Amici 22: 'Cafone'

"Non ha chiesto neanche scusa, che si dia una calmata", ha sbottato un telespettatore social di Amici 22 dopo aver visto la scena in tv, puntando il dito contro Todaro.

"A questo punto Raimondo merita una lettera di richiamo oppure un provvedimento disciplinare", ha scritto un altro utente social condannando il gesto del prof.

"Cafone e maleducato", ha sentenziato un altro fan social del talent show dopo aver visto il comportamento di Todaro nei confronti della collega Alessandra Celentano, volto storico della scuola di Maria De Filippi.