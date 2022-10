Quest’anno il Grande Fratello Vip continua a perdere concorrenti. Dopo il ritiro di Marco Bellavia, la squalifica di Ginevra e l’uscita di Sara, anche Elenoire Ferruzzi nelle ultime ore ha manifestato il proprio interesse a voler abbandonare il programma.

Tutto è iniziato nella serata di martedì 25 ottobre, quando Daniele Dal Moro ha ribadito di provare nei confronti di Elenoire una semplice amicizia, mandando così in crisi la donna.

Elenoire delusa da Daniele vuole lasciare la casa

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi ha dimostrato un grande interesse per Luca Salatino il quale, dopo vari battibecchi, è riuscito a spiegare alla donna di essere felicemente fidanzato e di non voler avere una nuova storia.

Nonostante il malumore generale, Elenoire ha superato la delusione d’amore, andando avanti nel gioco.

Tuttavia, nel corso dell’ultima settimana, la vippona ha stretto un rapporto sempre più stretto con Daniele Dal Moro, il quale proprio nella serata di ieri ha dichiarato di provare per Elenoire un semplice sentimento d'amicizia. La Ferruzzi si è detta in disaccordo con quanto dichiarato da Daniele sfogandosi poi con Edoardo, Antonella e Giaele: “Ci sono abituata ormai, non ammetterà mai che prova qualcosa per me. Neanche sotto tortura un uomo direbbe di essere attratto da una donna come me. Io sono stufa di sentirmi dire le stesse cose, queste stupide cavolate dove io passo per pazza che si fa le sue storie inventate”.

Elenoire ha poi aggiunto che il primo ad averla delusa è stato Luca dicendo di essere fidanzato, adesso invece è il turno di Daniele. La vippona ha poi dichiarato: “Io non mi faccio nessun film, anche Edoardo è carino con me ed è sempre insieme a me, eppure non gli dico se si è innamorato di me, perchè so che io a Daniele piaccio”.

Dopo essersi sfogata con i suoi inquilini, la gieffina ha così concluso: “Io domani me ne vado, non faccio come quelli che dicono di andare via e poi non lo fanno. Io da domani sono fuori, me ne vado davvero”.

Le parole di Daniele su Elenoire

Avendo sotto gli occhi la complicità tra Daniele ed Elenoire, ha voluto dire la sua anche Giaele che nella giornata di ieri ha messo in guardia Dal Moro dicendogli di non far del male alla Ferruzzi.

Lapidaria la sua risposta: "Io mi sono affezionato a lei e non mi vergogno di dire che fa parte del mio Grande Fratello. Mi scolta e mi piace passare del tempo per lei, io non sono come gli uomini del suo passato. Lei mi piace ma come amica, le voglio bene ma solo in amicizia e non credo di averle dato modo di pensare che mi potesse piacere".