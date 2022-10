Le anticipazioni della quarta puntata di Amici 22 rivelano che, anche questa settimana, non sono mancate le sfide e le nuove prove da superare per i concorrenti che fanno parte della scuola di Maria De Filippi.

Tra gli ospiti di questo nuovo appuntamento la cantante Giorgia, compagna di Emanuel Lo, che da quest'anno è entrato a far parte della squadra di insegnanti dello show Mediaset.

Anticipazioni quarta puntata Amici 22 del 9 ottobre: nessun nuovo eliminato

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa quarta puntata di Amici 22 in onda domenica 9 ottobre dalle 14 in poi su Canale 5, rivelano che tra gli ospiti di questa settimana è arrivata in studio la cantante Giorgia, già in passato ospite diverse volte in trasmissione.

Presente in studio anche un volto ben noto al pubblico del talent show di Maria De Filippi: trattasi del cantante Sangiovanni, tra i protagonisti più amanti delle ultime edizioni del programma.

Tornando alla gara che ha visto protagonisti i cantanti e i ballerini di questa ventiduesima edizione, le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione trasmessa domenica 9 ottobre su Canale 5, rivelano che non c'è stata alcuna eliminazione diretta.

Niveo e Andre in sfida: anticipazioni Amici 22 quarta puntata

I vari allievi, quindi, proseguono il loro percorso all'interno della scuola. Graziato ancora una volta il ballerino Ramon che, la scorsa settimana, era stato sospeso dalla prof Alessandra Celentano ma, alla fine, non è stato eliminato dal cast del talent show.

Per quanto riguarda, invece, i risultati della nuova gara di canto giudicata in studio da Giorgia, ad avere la meglio sono stati Tommy e Federica che si sono piazzati al primo e secondo posto. Ultimi in classifica, invece, Niveo e Andre che sono finiti in sfida.

E poi ancora nel corso della puntata c'è stato un nuovo provvedimento disciplinare da parte della produzione nei confronti dei cantanti, dovuta a una assenza a una delle video lezioni della settimana appena trascorsa.

Volano gli ascolti di Amici 22 su Canale 5: Maria De Filippi trionfa

In attesa di vedere in onda la registrazione della quarta puntata di Amici 22, Maria De Filippi e Mediaset si godono il successo di questa edizione del talent show.

Il programma continua a essere vincente nella fascia della domenica pomeriggio, conquistando uno share medio che si aggira sul 20-23% di share e in tal modo batte costantemente la concorrenza Rai, capitanata da Mara Venier.

Successo anche per il daytime del programma che, dal lunedì al venerdì su Canale 5, riesce a catalizzare l'attenzione di quasi due milioni di spettatori al giorno, toccando punte del 24% di share.