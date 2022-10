Mercoledì 5 ottobre è stata registrata la puntata di Amici che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica prossima. I primi spoiler che sono trapelati dagli studi Elios fanno sapere che i ragazzi si sono confrontati tra loro, ma anche con talenti esterni, affrontando gare di canto e ballo molto avvincenti. Gianmarco, poi, ha dovuto sostenere una sfida su richiesta di Raimondo Todaro, col quale ha avuto da ridire sin dal primo speciale della ventiduesima edizione.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Amici è giunto alla quarta puntata e le preferenze degli insegnanti sono ormai palesi.

Nei giorni scorsi, infatti, Raimondo Todaro ha messo in discussione la bravura di Gianmarco e per questo l'ha messo in sfida con l'aspirante allieva Claudia. Il titolare non ha reagito bene alle critiche del professore, anzi ha ribattuto contestando i ragazzi che ha voluto in squadra sia quest'anno che in quello precedente. Il danzatore hip-hop ha vinto la sfida contro Claudia rimanendo titolare.

Tra i ballerini in bilico, però, c'è anche Ramon, che la volta scorsa è stato sospeso dalla maestra Celentano per aver spronato Ludovica ad andare contro a un compito da lei assegnato. Dopo giorni d'attesa, il danzatore classico è chiamato a dimostrare di meritare ancora il banco e soprattutto la fiducia della professoressa, che domenica scorsa è arrivata al punto di suggerirgli di cambiare team se le loro idee di arte non coincidono.

Verdetti e classifiche ad Amici

Le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata il 5 ottobre riguardano anche le gare che gli allievi sono stati chiamati ad affrontare: i cantanti si sono misurati sia con le cover giudicate da un ospite che con i loro inediti.

I primi due a "vincere" la produzione del proprio brano sono stati Aaron e Tommy, premiati nelle scorse settimane da esperti di radio e musica.

Anche i ballerini si sono sfidati tra loro per convincere i professori a riconfermargli la maglia da titolari e l'ultimo classificato è finito a rischio eliminazione.

Stesso discorso per i protagonisti della categoria canto, che sono tornati in studio dopo il provvedimento disciplinare che la produzione ha voluto per chi ha violato le regole uscendo in orari non consentiti.

Nella gara di canto, giudicata da Giorgia, ha vinto Tommy, mentre Wax ha vinto quella degli inediti.

Anche oggi non sono mancate le discussioni tra i docenti per le differenti idee che hanno su alcuni talenti come Rita, Asia e Gianmarco per la danza, Andre e Wax (entrambi nella squadra di Arisa) per il canto.

Compiti e verifiche per i ragazzi di Amici

I titolari di Amici 22 hanno dovuto eseguire anche i compiti che i professori gli hanno assegnato in settimana.

Mattia Zenzola, ad esempio, è stato messo alla prova da Alessandra Celentano su un genere di danza lontano dal latinoamericano. Anche se la maestra si è complimentata col ragazzo per i miglioramenti che ha fatto in questi mesi, Raimondo Todaro non ha apprezzato la sua lettera e ha cercato di far aprire gli occhi al talento della sua squadra, ma ha accettato la sfida sicuro del fatto che il pugliese farà bene anche in questo stile nuovo per lui.

I fan del programma erano preoccupati anche per un altro alunno della scuola che la settimana scorsa non era in studio durante le riprese. Giovanni Cricca, cantante del team capitanato da Lorella Cuccarini, ha fatto sapere di essersi assentato a causa di un problema fisico (si parla di dolorosi calcoli renali) che dovrebbe aver risolto.

L'ospite musicale del giorno è stato Sangiovanni: l'ex allievo (secondo classificato due anni fa dietro alla fidanzata Giulia Stabile) ha cantato in anteprima il suo nuovo singolo "Fluo" in uscita venerdì 7 ottobre.