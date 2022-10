Wax finisce al centro delle polemiche ad Amici 22. Nel corso del daytime di oggi, Rudy Zerbi ha convocato la classe di allievi per fare loro un annuncio importantissimo.

Il prof di canto ha mostrato ai concorrenti un filmato che è stato girato durante la registrazione dell'ultima puntata del pomeridiano trasmessa su Canale 5.

Wax ha perso le staffe, insultando il prof Zerbi che, a sua volta, ha chiesto subito un provvedimento alla prof Arisa, la quale aveva scelto il cantante come allievo della sua squadra.

Rudy Zerbi insultato da Wax ad Amici 22

Nel dettaglio, al termine della registrazione dell'ultima puntata di Amici 22 trasmessa domenica sera su Canale 5, i concorrenti sono stati convocati di nuovo in studio per volere del prof Rudy Zerbi, il quale presenza delle sue colleghe Arisa e Lorella Cuccarini, ha mostrato il video di Wax che nel corso della puntata ha insultato pesantemente il prof Zerbi.

Il fatto è accaduto nel momento in cui Zerbi si è complimentato con Andre per essere riuscito a portarsi a casa un'esibizione dignitosa.

La reazione di Wax non è stata delle migliori e, del tutto incurante del fatto che ci fossero le telecamere e che i microfoni sono sempre aperti, si è lasciato andare ad alcuni insulti.

Arisa prende un provvedimento su Wax ad Amici 22

"Falso, basta..o": sono queste le parole che il giovane cantante di Amici 22 ha riservato nei confronti del prof Rudy Zerbi.

E così, dopo aver mostrato il filmato a tutti gli allievi della scuola, Zerbi ha chiesto espressamente che Arisa prendesse in mano le redini della situazione e procedesse con un provvedimento severo nei confronti del cantante.

La prof di canto, però, ha preferito seguire una "linea morbida" nei confronti del suo pupillo, visto che gli ha proposto di fare le faccende domestiche in casetta, per tutti i concorrenti, per almeno un giorno.

Un provvedimento che non è piaciuto più di tanto a Zerbi e che ha scatenato accesissime polemiche anche tra i fan social di Amici 22, molti dei quali si sono scagliati duramente contro il cantante.

'Buttatelo fuori', polemica sui social contro Wax di Amici 22

"In questo caso farà la fine di Flaza a forza di comportarsi così", ha commentato un utente social tirando in ballo l'allieva della passata edizione che venne squalificata per le sue continue violazioni del regolamento.

"Ma buttatelo fuori, è un buffone", ha scritto un altro spettatore del talent show di Maria De Filippi.

"È arrogante, sospensione della maglia per almeno in un mese. Solo in questo modo potrà scendere dal piedistallo", ha detto un altro spettatore social di Amici 22 puntando il dito contro Wax.