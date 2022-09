Alla vigilia del debutto sul bancone di Striscia la Notizia come nuova velina, Cosmary Fasanelli ha ricevuto una dedica speciale da parte di Nunzio Stancampiano. Da questa estate si rincorrono voci su una loro possibile storia d'amore. Tanti gli avvistamenti e gli scatti rubati, ma mai una conferma da parte dei diretti interessati. Almeno così è stato fino a quando il ballerino, ex allievo di Raimondo Todaro, ha postato una foto che lo ritrae con la ex compagna di Amici. Il tutto è completato da un cuoricino nero. Immediatamente la foto è stata ripostata nelle storie su Instagram da Cosmary.

Tanto è bastato per mandare in visibilio i fan.

La storia mai confermata tra i due ballerini

Tiene banco nel mondo dei social il Gossip che vede protagonisti Nunzio e Cosmary, i due ballerini che, oltre l'esperienza ad Amici 21, hanno condiviso l'esperienza lavorativa di Battiti Live 2022. Durante l'estate gli scatti rubati che vedevano i due giovani in atteggiamenti che facevano pensare a qualcosa di più di un'amicizia, si sono moltiplicati. A destare scalpore non di certo il fatto che Fasanelli e Stancampiano provassero un sentimento reciproco, ma la precedente relazione della nuova velina di Striscia la Notizia.

Infatti, all'interno della scuola di Amici, Cosmary si era innamorata e fidanzata con Alex Wyse.

Purtroppo la relazione tra i due è naufragata poco dopo la fine del programma con tanto di annuncio social della ballerina. Non è passato poi tanto tempo a seguito della diffusione della notizia della presunta frequentazione tra Nunzio e Cosmary, e Alex ha smesso di seguire entrambi sui social. Nonostante gli indizi, non vi è stata mai conferma da parte dei diretti interessati sul fidanzamento.

Speciale augurio di Nunzio a Cosmary

Nunzio potrebbe, in qualche modo, aver rotto il silenzio postando una foto in cui compare vicino a Cosmary e quest'ultima ha voluto subito riportare la foto anche sul suo profilo. I fan non hanno certo mancato di notare i cuoricini neri che i due si sono scambiati. Non sono neanche mancati i commenti secondo cui questa sarebbe una conferma della frequentazione tra i due.

Inoltre, il fatto che la foto sia stata pubblicata proprio alla vigilia del nuovo impegno di Fasanelli assume un valore ancora più alto.

Insomma Nunzio avrebbe potuto decidere di uscire allo scoperto per augurare buona fortuna a Cosmary. Chissà se adesso i due usciranno definitivamente allo scoperto e si mostreranno insieme come una normale coppia della loro età. In fan non aspettano altro che l'ufficialità.