In arrivo importanti cambi di programmazione per le Fiction Rai di ottobre e novembre 2022. Dopo il grande successo di Mina Settembre, Serena Rossi saluterà gli affezionati telespettatori. Lo stesso vale per Sopravvissuti, la nuova fiction che vede protagonista Lino Guanciale, che narra in un doppio loop temporale la disavventura di sette naufraghi scampati a una tempesta in mare.

Tra le novità in arrivo, invece, c'è Vincenzo Malinconico - avvocato d'insuccesso, che dalle premesse sembra destinato a diventare un altro gioiellino di mamma Rai.

Fiction Rai e Serie tv, cambio programmazione: stop Sopravvissuti e Mina Settembre 2

Dopo un esordio non proprio al top, l'ultima puntata di Sopravvissuti con protagonista Lino Guanciale è prevista per lunedì 7 novembre in prime time. Gli ascolti non sono stati all'altezza delle aspettative, fermandosi a circa tre milioni di telespettatori al secondo episodio.

Diversa la situazione di Mina Settembre 2 che, come la stagione precedente, non ha deluso il pubblico, registrando ascolti record a ogni puntata, toccando punte del 30% di share in prima serata.

Almeno per il momento, la Rai tace sulla terza stagione della Serie TV con protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti ma, dato il successo, si ipotizza che ci sarà un seguito.

L'ultima puntata sarà domenica 6 novembre su Rai 1.

Mina Settembre 2, le anticipazioni della terza puntata del 16 ottobre

In attesa della fine della seconda stagione di Mina Settembre 2, arrivano le anticipazioni della puntata che andrà in onda in prime time domenica 16 ottobre su Rai 1. Gelsomina dovrà tornare a Procida e risolvere una complicata situazione che riguarda un personaggio che ha pensato bene di nascondersi nel bed & breakfast in compagnia del figlio.

Attenzione a Claudio, che manifesterà il desiderio di avere un figlio da Mina. Ciò non farà altro che confonderla ulteriormente. Inoltre, Claudio le proporrà di lasciare tutto e partire con lui in barca, per voltare pagina e ricominciare dall'inizio la loro storia d'amore.

Palinsesti Rai 2022: arriva Vincenzo Malinconico su Rai 1

Massimiliano Gallo sarà il protagonista di Vincenzo Malinconico, la nuova Serie tv tratta dai libri di Diego De Silva. La trama è davvero interessante. Vincenzo è un avvocato che si è separato dalla moglie, con la quale comunque ha una relazione, non riuscendo a chiudere i rapporti. Dubbi nella vita sentimentale ma anche professionale, dato che l'avvocato fatica a sbarcare il lunario.

La nuova Serie Tv, un mix tra il giallo e la commedia, promette di soddisfare le aspettative del pubblico. La prima puntata di Vincenzo Malinconico - avvocato d'insuccesso è in programma per la prima serata di giovedì 20 ottobre 2022 su Rai 1.