A poche ore dalla settima puntata del GF Vip 7, un concorrente sembra essere deciso ad abbandonare la Casa di Cinecittà. Luca Salatino, parlando con Nikita Pelizon e Charlie Gnocchi ha confidato di aver preso la decisione e ha ribadito di non voler tornare sui suoi passi. A scaturire la reazione dell'ex tronista di Uomini e Donne è stato l'ennesimo litigio che lo ha visto coinvolto con alcuni compagni d'avventura.

La decisione del concorrente

Parlando con Charlie e Nikita, Luca Salatino ha espresso l'intenzione di abbandonare la Casa del GF Vip 7.

Il diretto interessato ha confidato di aver preso la sua decisione, anche se prova dispiacere per chi ha sempre creduto in lui. Luca ha spiegato che molte persone rimarranno deluse dalla sua scelta, perché molti pensavano che potesse vincere il programma. Tuttavia, Salatino crede di non riuscire più a dare nulla al Reality Show: "Non ho più motivazioni per restare". Il concorrente ha rivelato di essere rimasto scosso anche per quanto accaduto con Marco Bellavia: il 57enne aveva chiesto aiuto ai suoi compagni d'avventura per superare le sue fragilità, ma non ha trovato appoggio da nessuno dei suoi coinquilini. Infine, Luca Salatino ha detto di non voler tornare sui suoi passi: "Penso a ciò che mi fa stare bene".

Da quando è entrato al Grande Fratello, Luca ha spesso rivelato di sentire la mancanza della compagna Soraia: il concorrente è convinto che il loro rapporto debba vivere la quotidianità anziché la distanza.

Che cosa ha scaturito la reazione di Luca?

La decisione di Luca nasce da un episodio accaduto sabato 8 ottobre.

Il concorrente a causa di un forte mal di schiena si era lasciato fare un massaggio da Nikita.

Secondo Cristina Quaranta, il massaggio sarebbe stato offensivo nei confronti della sua fidanzata che lo guardava da casa.

Di fronte alle insinuazioni della coinquilina, Salatino ha perso le staffe. Nella notte, c'è stato uno scontro che ha coinvolto Luca, Cristina, Elenoire e Carolina. Quest'ultima ha sostenuto che Quaranta abbia solo cercato di mettere zizzania tra i coinquilini.

Problemi per Alfonso Signorini

La puntata di lunedì 10 ottobre, potrebbe essere piuttosto complicata per Alfonso Signorini.

Il conduttore si troverà ad affrontare il discorso legato all'ipotetico ritiro di Luca Salatino: dunque, dovrà essere affrontato il litigio che ha portato il concorrente a maturare la sua decisione. Inoltre, Patrizia Rossetti, in settimana, è stata protagonista di uno scivolone nei confronti di Pamela Prati.

Tra le altre novità, il reality show sarà chiamato a rispondere alla segnalazione del web su una presunta bestemmia di Amaurys Perez.