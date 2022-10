Cambio programmazione in casa Rai nel corso della giornata dell'1 novembre 2022. Le novità interesseranno in primis la fascia del mattino dove ci saranno un po' di slittamenti dovuti a questa giornata di festa che sarò caratterizzata dalla messa in onda delle rubriche religiose.

Al pomeriggio, invece, a differenza di quello che accadrà sulle reti Mediaset, non sono previsti stravolgimenti nel palinsesto della rete ed è così confermata la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7 in prima visione assoluta.

Slitta Antonella Clerici: cambio programmazione Rai dell'1 novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai dell'1 novembre 2022 rivela che al mattino subirà delle modifiche la programmazione di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, che sarà in onda solo per mezz'ora fino alle 10:30, quando poi la linea passerà a Lorena Bianchetti per una puntata speciale di A sua immagine dedicata alla festa di Ognissanti.

Alle 11, invece, è prevista la Santa Messa in diretta e a seguire alle 12 ci sarà spazio per l'Angelus in diretta presieduto da Papa Francesco.

Queste variazioni di palinsesti porteranno a modifiche legate anche alla messa in onda di È sempre mezzogiorno.

Il Paradiso delle signore non sarà rimandato nella programmazione dell'1 novembre

Il cooking show della fascia mattutina condotto da Antonella Clerici, eccezionalmente per questo martedì 1° novembre, sarà trasmesso in versione ridotta e prenderà la linea alle 12:20 circa, andando avanti sempre fino a ridosso del Tg1 delle 13:30.

Per quanto riguarda, invece, la fascia del pomeriggio non sono previsti stravolgimenti in daytime a differenza di quello che accadrà sulle reti Mediaset.

Alle 14 ci sarà un nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno e resta confermato anche l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 in prima visione assoluta.

Per la gioia dei tantissimi fan della soap opera, l'episodio dell'1 novembre non sarà rimandato pur essendo un giorno di festa per milioni di spettatori.

Il Paradiso 7 confermato, in prime time Sopravvissuti: cambio programmazione 1 novembre

Sulle reti Mediaset, invece, ci sarà un vero stravolgimento nella fascia del pomeriggio dove risultano cancellati gli appuntamenti con la soap Una Vita, Uomini e donne e Amici 22.

Di conseguenza, eccezionalmente per questo martedì pomeriggio, Il Paradiso delle signore 7 dovrà vedersela contro il GF Vip e la soap Un altro domani.

Per quanto riguarda, invece, la prima serata di Rai 1 dell'1 novembre andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction Sopravvissuti con Lino Guanciale.

Un cambio programmazione che anticiperà il gran finale della serie che, in queste settimane, è sempre andata in onda di lunedì sera contro il Grande Fratello Vip.

La soap Un posto al sole confermata nel palinsesto dell'1 novembre di Rai 3

Non sono previste variazioni di programmazione nel palinsesto della terza rete Rai, dove al mattino è confermato l'appuntamento con il talk show politico Agorà.

Nel pomeriggio, invece, dalle 16:10 spazio ad un nuovo appuntamento in diretta con il programma di divulgazione Geo mentre nell'access prime time, dopo la consueta striscia con Il Cavallo e la torre, ci sarà spazio per Un posto al sole.

La soap opera di Rai 3, ambientata a Palazzo Palladini, proprio come Il Paradiso delle signore 7 non subirà delle modifiche in occasione della giornata di Ognissanti e sarà regolarmente in onda dalle 20:50 in poi, lasciando poi la linea ad una nuova puntata di Carta Bianca, il talk show serale condotto da Bianca Berlinguer.