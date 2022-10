C'è grande attesa per il finale della seconda stagione di Mina Settembre. A tal proposito, le anticipazioni degli ultimi due episodi della fiction di Rai 1, che andranno in onda nella serata di domenica 6 novembre, rivelano che la sorella di Mimmo, Anna, frequenterà un uomo losco, mentre Domenico avrà anche altre beghe da risolvere, perché Gelsomina perderà il lavoro e sarà distrutta e dovrà aiutarla. Olga, invece, tornerà a casa, mentre Irene e Mina saranno al settimo cielo per le nozze di Titti.

Mina Settembre, anticipazioni 6/11: Anna sta con un uomo losco, il rapporto con Mimmo è in pericolo

Nelle recenti puntate di Mina Settembre, Domenico aveva presentato sua sorella Anna a Gelsomina. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 del 6 novembre rivelano che la sorella del ginecologo sarà protagonista della serata conclusiva della seconda stagione e verranno trattate le sue vicende sentimentali. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più su quanto accadrà alla giovane Gambardella. In particolar modo, Anna frequenterà un uomo losco e la storia d'amore fra la ragazza e il suo compagno desterà preoccupazioni, perché potrebbe rovinare il rapporto fra i due fratelli.

Al momento, non è ancora chiaro se Gelsomina interverrà, tentando di aiutare il suo ex fidanzato e Anna.

Mina Settembre, episodi 6/11: Gelsomina è distrutta e Mimmo la aiuta

Durante la serata di domenica 30 ottobre, Mina Settembre aveva preso a cuore il caso di Viola, un'adolescente abbandonata dalla madre e finita in una casa famiglia.

Contravvenendo alle regole e andando contro le leggi, l'assistente sociale era riuscita a recuperare, grazie a Mimmo, informazioni utili per rintracciare la madre naturale della ragazzina. Purtroppo, però, la donna, dopo avere ricevuto la visita di Gelsomina, aveva telefonato alle autorità competenti, per denunciare il fatto.

Le anticipazioni degli episodi del 6 novembre rivelano che Mina perderà il lavoro e sarà distrutta e, pertanto, sarà costretta ad abbandonare il consultorio. A quel punto, Mimmo tenterà di convincere la madre di Viola a ritirare la denuncia e, nel frattempo, anche Irene e Titti proveranno ad aiutare la loro amica ad essere riabilitata alla professione.

Mina Settembre, puntate 6/11: Olga torna a casa, Gelsomina non crede alle parole di sua madre

Nel finale della seconda stagione di Mina Settembre ci sarà un colpo di scena, perchè Olga tornerà a casa. Durante l'episodio andato in onda il 30 ottobre, l'assistente sociale aveva visto un servizio al telegiornale e, in un'inquadratura, aveva notato che sua zia Rosa e sua madre erano sedute in un bar di Napoli.

Pertanto, la signora Settembre e sua sorella saranno costrette a dare spiegazioni a Gelsomina. Le anticipazioni delle puntate della fiction di Rai 1, che andranno in onda il 6 novembre, rivelano che Olga tornerà a casa e informerà sua figlia di quanto è accaduto durante le settimane di assenza e come mai abbia scelto di allontanarsi dai suoi familiari. A quel punto, Mina non crederà alle parole di sua madre. Nel frattempo, Irene e Gelsomina saranno al settimo cielo per le imminenti nozze di Titti ma, purtroppo, gli animi delle ragazze saranno turbati da qualcosa. Al momento non è chiaro ancora cosa possa rovinare l'umore, durante una cerimonia che, apparentemente, sembrerà perfetta.