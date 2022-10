Cambio programmazione in casa Rai nel corso del mese di dicembre. Le novità riguarderanno il palinsesto de Il Paradiso delle signore 7, la fortunatissima soap opera del pomeriggio, che andrà incontro ad un periodo di stop in daytime.

In prime time, invece, calerà il sipario su questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto con successo da Milly Carlucci.

Stop Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai dicembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di dicembre interesserà in primis i fan de Il Paradiso delle Signore, che prosegue la sua marcia trionfante dal punto di vista auditel nella fascia del pomeriggio.

Durante le prime settimane di dicembre, l'appuntamento con la soap opera verrà messo a rischio dalle partite dei Mondiali di calcio 2022, le quali troveranno ampio spazio nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

Tuttavia, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, un altro stop per la soap arriverà anche a ridosso del periodo natalizio.

Come è già successo negli anni precedenti, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore non verrà trasmesso durante le giornate di festa e si fermerà per circa una settimana.

La soap Il Paradiso delle signore 7 si ferma per la sosta natalizia

Gli spettatori e appassionati della soap, quindi, dovranno rinunciare per qualche giorno all'appuntamento quotidiano con i vari protagonisti del grande magazzino ma possono stare tranquilli.

Le nuove puntate della settima stagione sono confermatissime a partire dal prossimo gennaio 2023, come sempre in prima visione assoluta nella fascia del pomeriggio di Rai 1 e andranno avanti fino ai primi di maggio.

Novità anche in prima serata: il mese di dicembre sarà caratterizzato dal gran finale di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli e della sua band.

Stop per Ballando con le stelle in prime time: cambio programmazione Rai dicembre

Anche in questo caso, però, ci sarà un cambio programmazione per il gran finale di Ballando con le stelle 2022. Lo show, fino a questo momento, è sempre andato in onda di sabato sera su Rai 1 ma, la finalissima, verrà anticipata al venerdì.

Nel dettaglio, la semifinale dello show è in programma sabato 17 dicembre in prime time mentre l'ultima puntata di questa edizione, che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto scelto dal pubblico, andrà in onda venerdì 23 dicembre, così da evitare la serata della Vigilia di Natale.

Per la serata del 31 dicembre, invece, confermato l'appuntamento con L'anno che verrà, lo show condotto da Amadeus che terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per festeggiare l'arrivo del 2023.