Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate si concentrano sulle dinamiche tra Riccardo, Ida e Roberta, al centro della scena.

A spiazzare sarà Riccardo, che dirà di voler abbandonare per sempre il programma dopo aver avuto l'ennesimo litigio con la sua ex fidanzata Ida.

A quel punto, Maria De Filippi deciderà di intervenire, mettendo alle strette una volta per tutte Riccardo.

Riccardo e Ida, ennesima discussione nelle nuove puntate di Uomini e Donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nelle prossime settimane, rivelano che Ida sarà ancora una volta pronta ad affrontare i suoi dubbi in studio riguardo Riccardo, suscitando non poche critiche da parte di Tina e Gianni.

Ma non solo. Ida sarà certa che tra Alessandro e Roberta la storia non sia finita e insinuerà che i due non la stanno raccontando giusta. Dopo le accuse, la dama avrà una crisi di pianto e correrà dietro le quinte.

Alessandro, nel tentativo di mettere a posto le cose, raggiungerà Ida dietro le quinte, ancora in lacrime, ma le sue parole non avranno molto effetto su di lei, delusa e amareggiata.

Riccardo annuncia il suo addio, anticipazioni Uomini e Donne

Ciò che accadrà tra Ida e Alessandro non resterà affatto indifferente agli occhi di Riccardo che, improvvisamente, prenderà la parola dicendo di voler abbandonare Uomini e Donne.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne svelano dunque che Riccardo dirà di essere pronto a dare l'addio al Trono Over una volta per tutte, scatenando le reazioni del pubblico in studio e degli opinionisti.

Maria De Filippi, stanca dei continui ripensamenti di Riccardo, deciderà di intervenire per dire la sua su questa inaspettata decisione di abbandonare il programma.

Maria De Filippi incastra Riccardo: Uomini e Donne anticipazioni

La conduttrice dirà a Riccardo di essere certa che la sua decisione di abbandonare lo studio è dettata dai suoi sentimenti nei confronti di Ida, probabilmente ancora presenti.

Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che Maria De Filippi incastrerà Riccardo: secondo il suo parere, il fatto di lasciare il Trono Over è solo una scusa per non vedere sotto i suoi occhi i nuovi amori e le nuove frequentazioni di Ida, della quale è probabilmente ancora innamorato e non lo vuole ammettere.

Nelle prossime puntate, ci sarà spazio anche per Gemma, che uscirà con Franco, un cavaliere molto più giovane di lei. Purtroppo, il cavaliere non sembrerà interessato e questo susciterà l'ilarità di Tina. Ne seguiranno discussioni in studio, con Gemma in crisi per l'ennesima uscita andata male.