Cecilia Rodriguez potrebbe custodire un dolce segreto. La sorella della più famosa Belen non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare madre in età giovane e dopo l'incontro con Ignazio Moser questo desiderio si è fato via via sempre più forte, così quando i fan hanno notato che la linea filiforme della modella aveva subito qualche cambiamento subito il pensiero è corso ad una probabile gravidanza. Infatti, la bella Cecilia ha presenziato nelle scorse ore ad un evento in compagnia del fidanzato sfoggiando un elegantissimo abito nero lungo e molto aderente da cui spunta un pancino sospetto.

Sarà davvero giunto per l'argentina il momento di mettere su famiglia?

Rotondità sospette di Cecilia

Si tratta al momento solo di voci di Gossip, ma la famiglia Rodriguez potrebbe allargarsi a breve. Dopo l'arrivo di Luna Mari che oggi ha un anno, potrebbe arrivare un nuovo membro, figlio di Cecilia e Ignazio. La coppia, che appare ad oggi sempre più innamorata e complice, ha sempre dichiarato durante le interviste di desiderare un figlio ancora più del matrimonio, che visto la loro unione solida per loro non rappresenterebbe un valore aggiunto. Alla luce delle loro dichiarazioni, vedere Cecilia con delle forme più arrotondate all'altezza del ventre ha subito fatto sussultare i follower che seguono con affetto le vicende dei due fin dal loro incontro all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

L'occasione per notare il pancino sospetto si è verificata ieri, quando la coppia ha partecipato ad un evento che prevedeva un red carpet per i vip. Bellissima e affascinante come sempre, Cecilia ha scelto per l'occasione un abito particolarmente fasciante. Magari, sempre che la notizia della gravidanza sia confermata dai diretti interessati, è stata una scelta fatta proprio per introdurre ai fan questa bellissima novità.

Gli scatti dei fotografi presenti all'evento sono poi stati ripostati da Cecilia nelle sue Instagram Story e poi hanno fatto velocemente il giro del web.

I dubbi del web

Inoltre, solo qualche settimana fa, Cecilia aveva scelto di prendersi una pausa dai social per via di un piccolo problema di salute che l'aveva costretta ad un riposo forzato.

Successivamente, tornata attiva sui social network, Rodriguez è rimasta vaga sui motivi del malessere e adesso unendo i tasselli del puzzle per i suoi follower il malessere potrebbe essere legato ai disturbi tipici dell'inizio di una gravidanza.

Se fosse vero, sarebbe di certo un buon periodo per la coppia che dopo aver arredato il nido d'amore a Milano potrebbe accogliere con serenità il nascituro. Si attende solo conferma o smentita da parte dei diretti interessati.