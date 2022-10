In queste prime tre settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Carolina Marconi si è fatta notare poco. Fatta eccezione per uno scontro piuttosto acceso con Giaele all'inizio dell'avventura, ha sempre preferito restare in disparte, ma a poche ore da una nuova puntata si è scagliata contro due coinquiline che secondo lei sarebbero delle "iene capricciose".

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Sembra non esserci simpatia tra tre primedonne della settima edizione del GF Vip. Nel corso del daytime del 10 ottobre, infatti, è stato mostrato un confessionale piuttosto pungente di Carolina, che per la prima volta si è lasciata andare a pareri negativi nei confronti di qualche concorrente.

Contrariata per alcune cose che sono accadute nel weekend, ha deciso di dire tutto quello che pensa su Patrizia e Wilma, tra le più adulte del gruppo di quest'anno.

"Singolarmente sono buone, ma insieme sono terribili perché se la prendono con i più deboli" ha detto Marconi chiacchierando con gli autori del reality show.

Secondo la vippona Goich e Rossetti dovrebbero dare il buon esempio essendo tra le più grandi di età, invece starebbero facendo tutto il contrario da quando hanno messi piede nella casa di Cinecittà.

Le parole che spiazzano al GF Vip

"Sembrano marce nel cuore, loro sono quello che non vorrei mai essere, cioè capricciose al punto che a volte diventano delle bambine" ha proseguito Carolina nel confessionale.

La vippona, dunque, pensa che Patrizia e Wilma siano un "duo" male assortito, nel senso che quando sono insieme innescano dinamiche che non farebbero bene al gruppo.

"Quando litigano, poi, diventano delle brutte iene", ha aggiunto Marconi nel suo sfogo.

La concorrente si è detta certa del fatto che i giovani del cast sarebbero migliori rispetto a Rossetti e Goich, che invece per lei sono due persone egoiste e che vivrebbero troppo la competizione.

Questo tema potrebbe essere al centro della puntata del reality di questa sera lunedì 10 ottobre.

Le anticipazioni della puntata del GF Vip

Marco Bellavia stasera sarà ancora al centro dell'attenzione per un'altra piccola apparizione.

Il mental coach non sarà in studio per un confronto con Alfonso Signorini e neppure nella casa per un chiarimento con gli ex compagni: l'uomo parteciperà alla diretta del GF Vip del 10 ottobre con un video messaggio che sarà proiettato tra le mura di Cinecittà.

Dopo la lettera gli autori hanno trovato un altro modo per far sì che non si spengano i riflettori su un argomento che sembra stare parecchio a cuore ai telespettatori.

Alcuni fan, però, iniziano a mal sopportare questa situazione, soprattutto perché temono che gli addetti ai lavori la stiano sfruttando per fare audience. Rimandare a oltranza il ritorno in televisione di Marco, secondo una fetta di pubblico, potrebbe essere una strategia per tenere incollato il pubblico davanti allo schermo fino a quando ciò non avverrà.

Questa sera, intanto, si parlerà anche di un altro caso mediatico degli ultimi anni: Pamela Prati fornirà la propria versione dei fatti sulla storia con Mark Caltagirone, sulla quale si esprimerà una sola volta raccontando cose inedite e mostrando prove che dimostrerebbero la sua innocenza.