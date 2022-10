Interessanti colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Un altro domani, trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna segnalano che Carmen Villanueva e Kiros metteranno in azione un piano per evitare le minacce di Patricia, usando Victor Velez de Guevara.

Un altro domani, anticipazioni: Carmen ama Kiros

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5 annunciano che Carmen sarà protagonista di una mossa inaspettata.

Tutto inizierà quando la figlia di Francisco deciderà di interrompere la frequentazione con Victor.

La donna, infatti, non vorrà più avere niente a che fare con Velez de Guevara dopo aver scoperto che è solito frequentare una cortigiana grazie a un pettegolezzo di Linda. Per questo motivo, Villanueva deciderà di dire addio alla colonia per far ritorno in Spagna da sua madre, sebbene poi capisca di dover restare quando capirà di amare profondamente Kiros. Una decisione che tuttavia non sarà ben vista da Patricia, intenzionata a scoprire l'identità del suo corteggiatore misterioso per continuare a tenerla in pugno.

Kiros studia un modo per evitare interferenze da parte di Patricia

Nelle puntate Spagna di Un altro domani, trasmesse a breve in tv, Kiros studierà un modo per evitare le interferenze di Patricia.

Il giovane, infatti, suggerirà a Carmen di riprendere la relazione con Victor per non destare i sospetti della darklady e organizzare così un'altra fuga indisturbati. Villanueva, a questo punto, non avrà altra scelta che quella di accettare la proposta dell'amato, nonostante la sua iniziale titubanza. Per questo motivo, la figlia di Francisco deciderà di incontrare la matrigna per proporle il suo personale piano prima di riprendere il rapporto con Victor.

Villanueva e Victor riprendono il loro fidanzamento

Carmen confiderà a Patricia di essere disposta a frequentare nuovamente Victor a patto che le permetta di far ritorno nella fabbrica. Inoltre, la protagonista vorrà in cambio le azioni sottratte in passato dal padre, che invece spettavano a lei in eredità. La darklady, a questo punto, sarà costretta a dare il nullaosta ad entrambe le condizioni.

Per questo motivo, la Villanueva deciderà di recarsi da Victor per chiedergli perdono per aver interrotto la loro storia d'amore. Neanche a dirlo, il giovane Velez de Guevara sarà molto felice di riprendere il fidanzamento con la giovane, promettendole di esserle fedele per non compromettere il loro prossimo matrimonio. Purtroppo il compromesso si rivelerà basato su bugie, che renderanno la situazione sempre più complicata.