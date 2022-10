L'eliminazione di Elenoire Ferruzzi dal GF Vip, sta facendo ancora discutere. A concordare con il provvedimento disciplinare che è stato preso nei confronti della concorrente sono la maggior parte degli spettatori, ma è la sua presenza in studio dopo l'uscita dalla casa che non piace a tanti. Tra coloro che hanno protestato per il trattamento di riguardo che avrebbe ricevuto la star del web rispetto a chi è stato squalificato prima di lei, c'è anche Salvo Veneziano, che sui social network si è scagliato anche contro Alfonso Signorini.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Quello che è successo l'altra sera al GF Vip, ha creato molto chiacchiericcio tra i telespettatori.

La produzione ha deciso di punire Elenoire per quello che ha detto e fatto nei confronti di Nikita (uno sputo dopo il suo passaggio e il pensiero che porterebbe sfortuna), e l'ha fatto con un televoto flash sulla sua permanenza nella casa.

Il pubblico ha dovuto rispondere alla domanda se Ferruzzi meritava di essere eliminata oppure no, e il verdetto è stato schiacciante: il 90% della gente che partecipato a questa votazione, si è espressa per l'uscita dalla casa della contestata concorrente.

L'eliminazione immediata della bionda vippona, dunque, ha messo d'accordo tutti ma quello che è successo dopo il suo addio al programma ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.

Le frecciatine dell'ex inquilino del GF Vip

Mentre su Canale 5 andava in onda l'ingresso in studio di Elenoire e i suoi primi scambi di battute con Alfonso, un ex concorrente del GF Vip prendeva parola sui social network per criticare sia il presentatore che il nuovo meccanismo del reality-show.

"Siete dei furbetti. Ora il pubblico è sovrano?", ha esordito Salvo Veneziano nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 28 ottobre.

Il ristoratore che un paio d'anni fa è stato squalificato dal programma per aver usato parole troppo forti sulle donne, dunque, ha contestato anche il provvedimento preso dalla produzione nei riguardi di Ferruzzi.

Secondo l'uomo, gli addetti ai lavori se ne sarebbero un po' lavate le mani lasciando decidere ai telespettatori se la vippona meritava l'eliminazione oppure no.

Il siciliano ha anche ipotizzato che questa punizione più "soft" sarebbe un escamotage degli autori per permettere ad Elenoire di prendere il cachet e rimanere in studio, cosa che solitamente non è permessa agli squalificati.

Salvo, poi, si è rivolto direttamente a Signorini e ha detto: "Alfonso ma quando finiranno questi due pesi e due misure? Quando finirà questo favoritismo? Sai quando? Finirà solo quando andrai via tu!".

D'accordo con la protesta di Veneziano, è stato anche Stefano Bettarini, anche lui polemico su Twitter per il trattamento di favore che si starebbe adottando solo verso alcuni selezionati protagonisti del cast.

Le parole di Loredana Bertè sul GF Vip

A commentare pubblicamente la "cacciata" di Elenoire dal GF Vip, è stata anche Loredana Bertè.

Tramite un messaggio che ha postato sul suo profilo Instagram, la cantante ha ringraziato la produzione e Signorini per aver preso provvedimenti nei confronti della concorrente che ha toccato un argomento delicato e serio come il "portare sfortuna".

"Nel 2022 queste accuse sono inaccettabili. Grazie a chi l'ha messa al televoto e anche a chi l'ha eliminata. Le parole sono armi e feriscono, impariamo ad usarle", ha scritto l'artista riferendosi anche alla sorella Mia Martini, che proprio per un'accusa simile si è tolta la vita molti anni fa, come ha ricordato lo stesso Alfonso durante la puntata che ha condotto lo scorso 27 ottobre.