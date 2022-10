Le avventure della soap opera spagnola Una vita continuano a mantenere vivo l’interesse del pubblico di Canale 5, anche se manca sempre meno al gran finale. Gli spoiler rivelano che, prossimamente, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) farà una proposta di matrimonio inaspettata all’infermiera Dori Navarro (Leonor Martin).

La storica dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) invece, dopo non essere riuscita a chiarire con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), perderà la vita per le gravissime ferite riportate dallo sparo ricevuto dal marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria).

Spoiler Spagna, Una vita: Dori accetta di diventare la moglie di Felipe

Nelle prossime puntate della telenovela, Felipe consentirà a Dori di inviare a Ginevra i documenti che ha raccolto su di lui, pur sapendo che in tale modo riuscirà a ottenere la borsa di studio che le consentirà di poter studiare all’estero. Alvarez Hermoso, però, si rifiuterà di lasciare ad Acacias 38 insieme all’infermiera. Proprio quando sarà imminente la partenza di Dori, l’avvocato organizzerà una merenda a cui prenderanno parte anche Lolita e Casilda. Felipe, dopo aver fatto sapere a tutti i presenti che l’infermiera presto si trasferirà a Ginevra, la stupirà chiedendole la mano con un anello di fidanzamento. Dori in un primo momento rimarrà spiazzata, dopodiché accetterà di sposare l’avvocato.

La situazione prenderà una brutta piega nell’istante in cui Alvarez Hermoso riceverà una proposta di lavoro all’estero per riesercitare la sua professione di avvocato: qualora dovesse accettare, l’uomo saprà che non potrà andare a trovare spesso la sua amata.

Marcelo mette fine all’esistenza di Aurelio, Genoveva muore sotto lo sguardo della figlia

Sempre dalle anticipazioni si evince che Aurelio, a sorpresa, metterà piede nell’appartamento di Genoveva, dimostrando così di essere vivo e vegeto. Infatti l'uomo ha solo finto di aver perso la vita nell’incendio che si è scatenato nel suo laboratorio.

Quesada a questo punto vendicherà la morte della sorella Natalia, puntando la sua arma da fuoco contro Gabriela. Quest’ultima non riporterà alcuna ferita, in quanto la madre Genoveva le farà da scudo. Ci sarà l’intervento di Marcelo che metterà fine all’esistenza di Aurelio, ferendolo gravemente.

Salmeron, quando si renderà conto di essere in procinto di morire, manifesterà la volontà di vedere l’ex marito Felipe: tra i due non ci sarà nessuna riconciliazione, in quanto l’avvocato non perdonerà la dark lady. Successivamente Gabriela, dopo aver detto alla madre che non si aspettava che lei le facesse da scudo con il suo corpo, vuoterà il sacco ammettendo di aver desiderato la sua morte per come l'ha abbandonata in passato. Genoveva, alla fine, passerà a miglior vita sotto lo sguardo della figlia.