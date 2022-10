Giovedì 27 ottobre, su Canale 5, è andata in onda la 12^ puntata del GFVip 7. La protagonista in negativo è stata senza dubbio Elenoire Ferruzzi: il conduttore prima ha trattato l'argomento legato a Daniele Dal Moro, poi ha parlato dei gesti offensivi e delle frasi gravissime pronunciate su Nikita Pelizon. Al termine del rimprovero la 47enne milanese è finita in un televoto-flash dalla quale è uscita con il 90% di voti.

Elenoire al centro delle polemiche

Alfonso Signorini ha aperto la 12^ puntata del GFVip 7, parlando della discussione avuta tra Elenoire e Daniele.

Sebbene il conduttore abbia ammonito i toni utilizzati da Daniele, al tempo stesso ha rimproverato Elenoire di farsi continuamente dei film sui ragazzi. A detta del conduttore, anche alle persone che non sono trans capita di non essere corrisposti in amore. Ma non è finita qui, perché Signorini ha mandato in onda le clip in cui Ferruzzi diceva che Nikita Pelizon era una 'porta iella'.

In puntata, si è parlato anche del gestaccio di Ferruzzi ai danni di Nikita: Elenoire ha sputato per terra dopo il passaggio della modella. Infine, il conduttore ha redarguito Ferruzzi per una frase poco consona al programma: "Ti avevo detto che per una volta ci passo sopra, ma la seconda no".

La reazione dei telespettatori all'eliminazione della concorrente

I telespettatori del GFVip 7, dopo aver appreso del televoto-flash per Elenoire Ferruzzi si sono riversati sui social per esprimere la loro opinione.

La maggior parte degli utenti si è detto favorevole alla decisione del Reality Show. Un utente ha affermato su Twitter: "Elenoire è una pessima concorrente: volgare e bugiarda.

La Casa non è il posto giusto per un soggetto a tal punto diseducativo". A chi ha spezzato una lancia a favore di Ferruzzi spiegando che è stata eliminata una concorrente che creava dinamiche all'interno del gioco, è arrivata la replica di altri utenti: "Il trash è una cosa. Dire ad una persona che porta sfortuna è ignoranza".

Un telespettatore ha esultato nel vedere che Elenoire Ferruzzi sia stata "cacciata" dal GFVip 7 con il 90% di preferenze.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha sostenuto che Elenoire spesso metta in mezzo la sua storia per sfogare la sua rabbia: "Può smetterla di dire che gli uomini non la vogliono solo perché è trans?"

Il commento di Orietta Berti e Sonia Bruganelli

Dopo essere stata eliminata, Elenoire Ferruzzi ha raggiunto lo studio di Cinecittà.

Orietta Berti ha spiegato che un personaggio come Elenoire non è adatto a stare all'interno del GFVip 7, poiché perde spesso la pazienza o si emoziona per nulla. Sonia Bruganelli anche è convinta che la 47enne milanese possa esprimersi meglio fuori dalla Casa tramite i suoi interventi dallo studio.