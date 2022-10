La puntata 11 del GFVip 7, in onda lunedì 24 ottobre su Canale 5, è stata caratterizzata da uno scontro acceso tra Nikita Pelizon ed Elenoire Ferruzzi. Nel post-puntata, Elenoire si è resa protagonista di un gesto di stizza nei confronti della coinquilina: Elenoire ha sputato per terra dopo il passaggio della modella triestina. Tale gesto non è affatto piaciuto ad alcuni utenti del web.

Ecco cos'è accaduto nel post-puntata

Terminata la diretta del GFVip 7, Elenoire si è ritrovata in giardino con Antonino.

A un certo punto Nikita per rientrare in Casa, è passata vicino a Ferruzzi.

Una volta che Pelizon è tornata all'interno, Elenoire Ferruzzi ha sputato per terra.

Il gesto di stizza della concorrente nei confronti della coinquilina, non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h24. Su Twitter, alcuni utenti hanno criticato il comportamento di Elenoire: "Questo è un gesto da espulsione". Un altro utente ha affermato: "Il gesto di Ferruzzi è di cattivo esempio soprattutto per i giovani". Un utente ha criticato anche Antonino Spinalbese per non aver detto nulla davanti al gesto della coinquilina: "Ma quello ride?" Un telespettatore si è domandato come avesse reagito Antonino se lo stesso gesto avesse visto protagonista la sua amata bambina: "Io sarei per buttarli fuori entrambi dalla Casa".

Infine, tra i vari utenti che hanno espresso un loro commento sull'episodio c'è chi ha menzionato il Grande Fratello Vip con la richiesta di mostrare il video nella prossima puntata del Reality Show. Nei giorni scorsi, Ferruzzi era stata criticata da alcuni utenti per aver sostenuto che Nikita porti sfortuna.

Elenoire che sputa per terra mentre passa Nikita

CHE POCHEZZA INTELLETTUALE#gfvip pic.twitter.com/qB6xVjbu73 — eric⁴ (seeing pinks in 🗼) (@italbguy) October 25, 2022

Lo scontro avvenuto in puntata

Tra Nikita Pelizon ed Elenoire Ferruzzi non scorre buon sangue.

L'impressione è che Elenoire sia gelosa della coinquilina solamente perché passa molto tempo con Daniele Dal Moro - Ferruzzi ha ammesso di essere invaghita del 32enne veronese.

Nel corso della puntata è stata mandata una clip con l'intento di far chiarire le due coinquiline, ma invano. Elenoire ha sostenuto che Nikita si getti addosso a tutti i ragazzi della Casa. Di fronte alle insinuazioni di Elenoire, Patrizia Rossetti ha deciso di spezzare una lancia a favore della modella: "A me non sembra proprio che si butti addosso a tutti gli uomini". Patrizia ha precisato che tutte le concorrenti del parterre femminile hanno un particolare feeling con i concorrenti del parterre maschile.

C'è da segnalare che Elenoire Ferruzzi non si è alzata ad abbracciare Nikita neanche dopo aver ricevuto una sorpresa molto toccante dalla sorella e da fratello. Alle critiche la diretta interessata ha spiegato di non essere una persona ipocrita.