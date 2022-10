Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, potrebbe diventare una nuova concorrente del GFVip 7. L'indizio sarebbe arrivato direttamente dalla 30enne di Napoli: nel rispondere ad alcune insinuazioni di un hater, Teresa avrebbe chiesto alla follower di togliere il "mi piace" al suo account social.

Il botta e risposta

Nella Casa del GFVip 7 si apprestano ad arrivare nuovi concorrenti.

Tra questi potrebbe esserci anche Teresa Langella: la diretta interessata, nei giorni scorsi, ha scritto sui social di essere a Roma per una nuova esperienza. Sebbene la 30enne non abbia fatto alcun nome o riferimento al Reality Show, alcuni fan hanno ipotizzato che l'ex tronista si trovi in un hotel della Capitale per il periodo di quarantena imposto dalla produzione ai "vipponi" prima di entrare nella Casa.

Un utente ha punzecchiato Langella sulla presunta partecipazione al Grande Fratello: "Allora è vero che stai andando". La ragazza ha confidato di essere rimasta delusa, perché pensava che la sua beniamina non avrebbe mai partecipato ad un reality show: "Adesso spettacolarizzeranno la tua vita e la tua presunta violenza". Infine, l'hater ha sostenuto che Teresa Langella potrebbe essere la prima influencer ad avere un decremento di "seguaci" dopo l'ingresso nella Casa più spiata d'Italia. Di fronte a tali illazioni, la diretta interessata ha deciso di replicare: "Presunta violenza, gente come te mi fa rabbrividire". Poi, la 30enne ha dato un consiglio alla sua hater: "Prima dell'entrata (presunta) al GFVip sii tra le prime a togliere il segui alla mia pagina".

I tre nomi in lizza

In modo indiretto, Teresa Langella avrebbe così spoilerato il suo ingresso nella Casa del GFVip 7.

Insieme all'ex tronista di Uomini e Donne, è uscito il nome di Dayane Mello e Helena Prestes.

Per quanto riguarda Langella, quest'ultima avrebbe sostenuto il provino per varcare la porta rossa la scorsa estate. Helena Prestes, invece, conoscerebbe già alcuni concorrenti: la modella ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express con Nikita Pelizon, è una ex fiamma di Antonino Spinalbese e avrebbe avuto un flirt tenuto lontano dai riflettori con Daniele Dal Moro.

Per Mello si tratterebbe di un ritorno nella Casa di Cinecittà: la modella brasiliana ha partecipato alla quinta edizione del reality show (vinta da Tommaso Zorzi). Durante il percorso Dayane dovette fare i conti con un grave lutto in quanto il fratello minore scomparve in un tragico incidente. Stando ai rumor, tra Dayane e Alfonso Signorini ci sarebbe già stata una telefonata, ma non si conoscerebbero i contenuti: l'intento del conduttore sarebbe quello di animare la Casa.