Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Sabato 22 ottobre, Wilma Goich ha perso la pazienza per alcuni comportamenti di Nikita Pelizon ritenuti da lei sbagliati. Parlando in giardino con Giaele De Donà ed Elenoire Ferruzzi, la 77enne ligure ha pronunciato alcuni epiteti nei confronti della coinquilina di Trieste: "Ti mando a f... 32 volte a te e al tuo sorriso di m...".

Perché Wilma ha perso la pazienza con Nikita?

Come di consueto, il sabato gli autori organizzano una festa a tema per i "vipponi".

L'atmosfera di festa si è interrotta prima di cena, poiché Wilma ha rimproverato Nikita di aver utilizzato delle mozzarelle che erano state nascoste per fare la pizza il giorno seguente.

Tra le due coinquiline è nato un botta e risposta. Durante la serata, il duo Goich-Pelizon si è scontrato nuovamente per un bicchiere di vino. La cantante aveva lasciato un bicchiere di vino sul tavolo, ma quando è andata per berlo non l'ha più trovato.

Nonostante la modella originaria di Trieste si sia scusata, Wilma non ha sentito ragioni.

Lo sfogo della concorrente

Wilma Goich si è sfogata con Elenoire Ferruzzi su quanto accaduto con Nikita: "Lei non sapeva, col sorriso sempre". La cantante ha sostenuto di non essere minimamente interessata alla maschera che la coinquilina ha deciso di indossare: "Non mi faccio prendere per il c... Mi sono rotta". In un secondo momento sono arrivati in giardino anche George Ciupilan ed Edoardo Donnamaria: entrambi hanno ascoltato la coinquilina e hanno spezzato una lancia a favore di Nikita.

Wilma però non ha sentito ragioni: "Non me ne frega un c... perché tu hai la tua maschera che metti". In realtà, la modella ha spiegato ad Alfonso Signorini di indossare il sorriso anche nelle situazioni più difficili perché a soli 16 anni ha pensato di commettere un gesto estremo. Da quel momento, Nikita tende sempre ad avere il sorriso sul volto.

Meno male che lei è quella sempre buona, carina e gentile con tutti. Del resto è difficile imparare dai tuoi errori se non ti metti mai in discussione (qui contro Nikita e il suo sorriso) #gfvip pic.twitter.com/TFoIR947mK — Ilaria✨ (@Scorzadilimone) October 22, 2022

Goich spara a zero Nikita: 'Tu per me non esisti'

Parlando con Patrizia Rossetti ed Elenoire, Wilma Goich ha continuato a sparare a zero sulla coinquilina: "Tu per me non esisti, non ti vedo.

Anzi, ti vengo pure addosso". La 77enne ha insinuato che Nikita abbia sbagliato a parlare in televisione del tentativo di un gesto estremo. Successivamente Goich si è confrontata direttamente con Pelizon. Quest'ultima ha chiesto alla coinquilina del GFVip 7 di essere chiara se non la sopporta. Luca Salatino ha cercato di stemperare gli animi, spiegando che non aveva problemi ad utilizzare un'altra mozzarella per la pizza. Wilma Goich però ha sbottato: "La mozzarella l'ha presa Carolina, ma il vino me l'hai preso tu".

In assenza di un punto d'incontro, Nikita Pelizon ha abbandonato la conversazione.