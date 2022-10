Nella serata di mercoledì 12 ottobre, al GFVip 7 c'è stata una discussione tra Edoardo Fiordelisi e Antonella Fiordelisi: il volto di Forum è rimasto male per un massaggio ai glutei fatto dalla coinquilina ad Antonino Spinalbese. Dopo aver avuto un confronto con la diretta interessata, Edoardo si è sfogato con Luca Salatino e Carolina Marconi. Il giovane ha ammesso di avere sbagliato valutazione su Antonella.

L'episodio 'incriminato'

Prima dell'ora di cena, Antonella Fiordelisi si è ritrovata nella stanza blu con Giaele De Donà, Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese.

Alla richiesta di quest'ultimo di ricevere un massaggio ai glutei, Antonella si è offerta.

L'accaduto però ha infastidito Edoardo Donnamaria. Nel corso della serata, il giovane ha esposto il suo malumore.

Lo sfogo di Donnamaria

Mentre i "vipponi" si trovavano in salotto a giocare al gioco della bottiglia, Edoardo Donnamaria ha preferito giocare a carte con Carolina Marconi e Luca Salatino. Il diretto interessato parlando con i coinquilini si è detto deluso dall'atteggiamento di Antonella Fiordelisi: "Ho sbagliato valutazione". Il volto di Forum ha ammesso di non gradire che una persona che frequenta fa massaggi ai glutei di un altro uomo. Inoltre, Edoardo si aspettava che Antonella anziché restare con gli altri "vipponi" lo avesse raggiunto per un nuovo confronto: "Non ci siamo proprio".

Secondo il punto di vista di Luca Salatino, Edoardo ha ragione. Donnamaria ha precisato di non avere una relazione con FIordelisi, ma crede che il suo atteggiamento sia stato irrispettoso.

Infine, il diretto interessato ha tagliato corto esprimendo un giudizio sulla coinquilina: "Pensavo fosse un'altra tipologia di persona".

La versione di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese dopo essere finito al centro di un "triangolo amoroso" si è detto infastidito.

Il diretto interessato ha rivelato di non voler passare in puntata come colui che corteggia tutte le donne della Casa del GFVip7. Al tempo stesso, Spinalbese ha sostenuto che il suo modo di comportarsi con Antonella non cambierà. Inoltre, ha precisato che non vuole far ingelosire Giaele De Donà.

Antonino ha ribadito che Antonella aveva già fatto altri massaggi. Dunque, non ci sarebbe stata alcuna malizia. Spinalbese si è scusato per aver sottovalutato la situazione tra Edoardo e Antonella. Infine, il concorrente non ha gradito la scenata di gelosia di Donnamaria nei suoi confronti: "Mi ha detto che se siamo suoi amici non dobbiamo avere quel comportamento".