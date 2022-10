Nella notte tra mercoledì 12 ottobre e giovedì 13, al GFVip 7 c'è stata una discussione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tutto è partito da un massaggia ai glutei fatto dalla influencer campana ad Antonino Spinalbese. Secondo il volto di Forum, l'atteggiamento della coinquilina non sarebbe coerente con quello che dice.

Il massaggio della 'discordia'

Mercoledì 12 ottobre, i "vipponi" hanno festeggiato il compleanno di Giaele De Donà.

Al termine della serata, Antonella Fiordelisi si è ritrovata nella stanza blu con Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi e la stessa Giaele.

A un certo punto Antonino ha chiesto alla influencer campana di fargli un massaggio ai glutei: il tutto è accaduto senza alcuna malizia, tanto che Fiordelisi continuava a rispondere ad alcune domande di Charlie.

La reazione di Donnamaria

In questi giorni, Edoardo e Antonella sono sempre più vicini: tra i due non è ancora scattato un bacio, ma spesso si trovano in atteggiamenti complici.

Dopo aver visto il massaggio di Fiordelisi ad Antonino, Donnamaria è apparso infastidito. Scendendo nel dettaglio, il diretto interessato ha fatto notare alla coinquilina di non avere gradito: "Io se una cosa ti da fastidio non la faccio". Edoardo si riferisce al fatto che la 24enne lo ha rimproverato per aver fatto un massaggio ai piedi di Giaele: "Se ti comporti in un modo o sei coerente o non hai capito niente".

L'IRRITAZIONE DI EDOARDO DONNAMARIA

Dopo il massaggio ai glutei per Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria non nasconde il suo fastidio ad Antonella Fiordelisi.#donnalisi #gfvip7 #gfvip #GrandeFratelloVip pic.twitter.com/a9O4IcME5f — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) October 12, 2022

Fiordelisi ha cercato di giustificarsi, spiegando che anche Edoardo può fare massaggi alle coinquiline senza alcune problema.

Dal punto di vista di Donnamaria però le cose non sarebbero andate così nei giorni precedenti: "Mi fai le scenate".

Giaele che era presente in camera ha cercato di comprendere il malessere di Edoardo: la diretta interessata ha chiesto se il fastidio è stato provocato dal massaggio ad un altro uomo o se dalla zona particolare.

A quel punto senza troppi fronzoli Edoardo Donnamaria ha ammesso di non aver gradito il massaggio ai glutei.

Antonino e Edoardo a confronto

In giardino, Edoardo e Antonino hanno avuto un confronto.

Dal punto di vista di Spinalbese, l'intento di Fiordelisi era quello di far ingelosire Donnamaria. Quest'ultimo in replica ha ammesso che è normale fare una cosa del genere, visto che anche Antonino cerca di far ingelosire Giaele chiamandola Ginevra da giorni.

Nella discussione è intervenuta Carolina Marconi e ha chiesto se il massaggio fosse stato fatto con i pantaloni o senza. Alla risposta di Antonino - con i jeans - Carolina ha ammesso che anche lei si sarebbe ingelosita se il suo compagno si fosse fatto massaggiare i glutei da un'altra donna.