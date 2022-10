Antonella Fiordelisi, durante la nona puntata del GFVip7, è stata rimproverata in diretta. Tutto è accaduto al termine delle nomination palesi: la 24enne stava parlando con Edoardo Donnamaria, quando un autore le ha chiesto di stare in silenzio. Nonostante la concorrente abbia spiegato il contenuto della conversazione, l'autore ha rinnovato il rimprovero.

Autore perde le staffe con Antonella

In occasione della nona puntata del GFVip7, in onda lunedì 17 ottobre su Canale 5, i "vipponi" si sono ritrovati a fare le nomination palesi e segrete.

Al termine delle nomination palesi, Antonella si è ritrovata in salotto a parlare con Edoardo.

Mentre i due coinquilini stavano interagendo, un autore dalla regia ha rimproverato Fiordelisi: "Antonella grazie, silenzio". A quel punto la concorrente ha spiegato che stava dicendo solamente chi erano le persone da poter nominare. L'autore in questione però ha rinnovato il rimprovero alla concorrente campana: "Devi stare in silenzio". Di conseguenza, la conversazione tra i due coinquilini è terminata per non rischiare di cadere in qualche provvedimento disciplinare.

Cosa prevede il regolamento?

Il regolamento del GFVip7 vieta ad ogni singolo concorrente di mettersi d'accordo per nominare una persona.

Come spesso accade, i preferiti - decisi dal pubblico, dalle opinioniste e dagli stessi concorrenti durante la settimana - hanno la possibilità di effettuare le nomination in gran segreto.

Al contrario, i concorrenti che non hanno ottenuto l'immunità devono effettuare le nomination palesi.

Nel caso di Fiordelisi e Donnamaria: lei aveva già espresso il suo nome in modo palese, mentre lui doveva ancora entrare in confessionale avendo ricevuto l'immunità da Sonia Bruganelli - opinionista del Reality Show.

Chi è finito in nomination e chi erano gli immuni della 9^ puntata?

Durante la nona puntata del GFVip7, i concorrenti immuni sono stati Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi, decisi rispettivamente da Bruganelli e Berti, oltre a Wilma Goich, Luca Salatino, Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi, decisi dagli stessi "vipponi", mentre Nikita Pelizon ha ottenuto l'immunità poiché è stata la "preferita" del pubblico.

Intanto, si trovano al televoto eliminatorio George Ciupilan, Antonino Spinalbese, Giaele De Donà, Cristina Quaranta e Attilio Romita. Quest'ultimo, nel post-puntata di lunedì 17 ottobre, è stato protagonista di un duro sfogo: il giornalista si è detto in disaccordo per il meccanismo di assegnare le immunità. Inoltre, Attilio non ha gradito di essere finito al televoto per l'ennesima volta con una motivazione banale: Patrizia Rossetti lo ha nominato perché le sue ciabatte sono fastidiose.