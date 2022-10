Su Rai 1 proseguono gli appuntamenti con l'amata serie pomeridiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda, ci rivelano che ancora una volta Veronica ed Ezio finiranno al centro dell'attenzione. Questa volta però, i due potrebbero mettersi seriamente nei guai per la loro convivenza. Nonostante Colombo viva ormai da tempo con Zanatta, risulta essere ancora sposato con Gloria. Qualora la notizia uscisse fuori, potrebbe essere un serio problema per la coppia.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 20 ottobre: Salvo messo a dura prova

Se da un lato Marcello sarà sempre più determinato nella sua scalata verso il mondo della finanza, dall'altro continuerà ad essere impegnato nel suo lavoro in caffetteria. Marcello continuerà ad affiancarsi ad Adelaide, una donna con molte conoscenze e che potrebbe essere di grande aiuto nella sua carriera. Il ragazzo però, inizierà a trascurare sempre di più il lavoro in caffetteria, tanto che Salvo si troverà in confusione. Intanto, per Maria arriverà l'opportunità di disegnare l'abito per il debutto in società della baronessina Foppa. Puglisi sarà molto felice di questo compito, al contrario di Flora che inizierà a temere il talento di Maria.

Ad affidare l'incarico a Maria sarà stata proprio Matilde, che ormai da tempo ammira i suoi disegni. Inoltre, Frigerio ha ricevuto carta bianca dalla Contessa sulle questioni del Paradiso, a patto che quest'ultima faccia di tutto per sbatter fuori Ravasi.

Clara terrà per se la notizia che presto dovrà tornare in paese, ma ben presto Gemma ne verrà a conoscenza.

Trame Il Paradiso delle signore, puntata 20/10: Stefania chiede a aiuto a Marco

Veronica ha rivelato ad un giornalista della relazione tra lei e Colombo. Una verità scottante che se dovesse venire a galla creerebbe non pochi problemi ai due interessati. Le anticipazioni della puntata del 20 ottobre de Il Paradiso delle signore, ci rivelano che Stefania s'impegnerà affinché la relazione di suo padre non venga a galla.

La giovane Colombo si ritroverà a chiedere aiuto a Marco, affinché parli con il giornalista e lo convinca a tenere questa succulenta notizia per se.

Vittorio non saprà come fare per riuscire ad ottenere il perdono di Adelaide per aver utilizzato delle sue parole per uno slogan. Frigerio sembrerà non volerne sapere di fare pace con il direttore. Conti avrà un'idea per poter risanare il rapporto con la moglie di Tancredi. Vittorio deciderà infatti di affidarsi alle parole e di scrivere una lettera al braccio destro della Contessa. Conti riuscirà ad ottenere quello che voleva, dato che la lettera colpirà parecchio Matilde.