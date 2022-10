Sta facendo discutere un gesto che Elenoire ha fatto davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip la notte scorsa. Come documenta un video che sta circolando sul web, Ferruzzi ha sputato per terra dopo che Nikita le è passata accanto. Se Antonino si è messo a ridere nel vedere la coinquilina disprezzare Pelizon, molti spettatori hanno protestato, chiedendo l'intervento della produzione.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 24 ottobre, sembra aver accentuato l'antipatia che alcuni concorrenti nutrono nei confronti di Nikita.

Durante la diretta, ad esempio, Pamela ed Elenoire non si sono alzate dal divano per abbracciare la ragazza dopo la sorpresa che aveva ricevuto. Questo gesto non è passato inosservato a tal punto che Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni alle due "vippone" sul perché abbiano reagito con così tanta freddezza a un momento bello e toccante.

Ferruzzi ha ribadito di non provare simpatia per Pelizon, anzi in una clip l'ha accusata di avvicinarsi a tutti gli uomini del cast, soprattutto a quelli che piacciono alle coinquiline. La star del web, infatti, è gelosa del rapporto che l'influencer sta costruendo col "suo" Daniele, per il quale si è presa una sbandata dopo aver accantonato il sentimento non ricambiato per Luca Salatino.

I commenti del pubblico del Grande Fratello Vip

Elenoire ha confermato di non sopportare Nikita anche alla fine della diretta del 24 ottobre, quando le telecamere del Grande Fratello Vip l'hanno sorpresa a compiere un gesto che gli spettatori hanno immediatamente condannato. Come dimostra un breve video che sta facendo il giro della rete in queste ore, Ferruzzi ha sputato per terra dopo che le è passata affianco la coinquilina dai capelli verdi.

Una caduta di stile da parte della "vippona" che il pubblico non ha apprezzato, ma che ad Antonino ha strappato una fragorosa risata.

Vedere la star del web sputare dietro a Pelizon (che non si è accorta di nulla perché era si spalle), ha spinto vari fan ad esporsi sui social network per criticare la bionda concorrente, la stessa che poche ore prima aveva detto di Nikita che porterebbe sfortuna e che tutto il gruppo avrebbe avuto bisogno di un rito anti-malocchio.

La richiesta della gente che segue il Grande Fratello Vip

Lo sputo di Elenoire non è piaciuto a nessuno, anzi in tanti si sono esposti con commenti social per chiedere che la concorrente venga punita per come si sta comportando con la coinquilina. "Che orrore", "Basta", "Ho visto la stessa scena in un film di mafia", "Deve essere squalificata", "Non ci voglio credere", "Che pochezza intellettuale", questi sono solo alcuni dei pareri che gli spettatori del GF Vip su Mediaset Extra hanno espresso dopo aver visto Ferruzzi compiere un gesto per nulla elegante e irrispettoso nei confronti di Pelizon.

Tra coloro che hanno protestato per come la star del web si starebbe accanendo contro la "vippona" che una settimana fa è stata eletta la preferita del pubblico, c'è chi è arrivato al punto di chiedere alla produzione di prendere un serio provvedimento disciplinare, una punizione che faccia capire alla diretta interessata e a tutto il gruppo che si sta esagerando.