Lunedì 24 ottobre è tornato in onda su canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La puntata è stata ricca di colpi di scena e non sono mancati i litigi, uno in particolare quello tra Elenoire e Patrizia Rossetti, la quale ha accusato la Ferruzzi di esagerare e accollarsi sempre agli uomini.

Patrizia rimprovera Elenoire

Tutto è cominciato quando Elenoire Ferruzzi ha accusato, in diretta al Grande Fratello Vip, Nikita di stare intorno a tutti gli uomini che interessano ad altre inquiline della casa.

Dinanzi a queste parole è intervenuta Patrizia, dicendo di non aver mai visto Nikita Pelizon in atteggiamenti intimi con altri gieffini. Durante la pubblicità, lo scontro tra le due donne è proseguito e Patrizia si è infuriata con Elenoire, dicendo: “Abbassa la voce, stai proprio esagerando e te lo dico chiaramente. Io non ho nulla di male da dire a Nikita e tu Ele ti devi dare una bella calmata perchè altrimenti mi incavolo”. La regina delle televendite ha poi continuato a dire ad Elenoire di calmarsi, di parlare con un tono più calmo e di non dire che all’interno della casa ci sono solo finte sante. Lo sfogo di Rossetti è andato avanti, dicendo che lei non si butta addosso a nessun maschio e nemmeno Nikita.

La donna ha poi concluso dicendo: “Finiamola con queste bugie, a me sembra che Elenoire sia sempre attaccata agli uomini. Meglio che mi calmo dai”. Dinanzi a queste accuse, Elenoire ha risposto a Patrizia di essere di parte, dicendole che è inutile che lei parla, perchè non è oggettiva e di smetterla di commentare, perchè tanto è semper stata dalla parte di Nikita.

Ferruzzi ha poi aggiunto che il discorso della Rossetti non fa testo e che non ha nessuna intenzione di calmarsi, perchè è stanca di vedere tutte fare le finte sante.Pare dunque che l'amicizia tra le due donne della casa del Grande Fratello Vip sia ormai giunta al capolinea.

La storia di Nikita al GFVip

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Nikita ha raccontato la sua storia ad Alfonso Signorini e a tutto il pubblico da casa.

La ragazza ha spiegato di aver vissuto un'infanzia diversa da quella delle altre giovani della sua età, a causa dei suoi genitori che erano Testimoni di Geova e pertanto lei è cresciuta con la Bibbia in mano e attenendosi alle severe regole della religione. Ha raccontato di aver sofferto quando ad esempio non poteva partecipare ai compleanni oppure non poteva soffermarsi dopo le lezioni a parlare con le sue amiche, perchè erano della religione opposta. Pelizon ha poi raccontato che all'età di 16 anni è scappata di casa, dopo aver anche meditato il suicidio. La ragazza ha ammesso la sua intenzione di voler scappare al sud per 2 anni e all'età di 18 anni chiamare i suoi genitori, dire loro che stava bene ed iniziare la sua nuova vita. Sono poi entrati in giardino il fratello e la sorella di Nikita, i quali hanno dato sostegno alla concorrente.