Dovrebbe mancare pochissimo all'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di qualche nuovo volto. Secondo alcune indiscrezioni a breve potrebbero esserci almeno sei new entry per ovviare ai recenti forfait di Ginevra, Giovanni, Sara e Marco. In una storia Deianira Marzano ha anticipato che la prima a varcare la soglia della porta rossa potrebbe essere Dayane Mello. In lizza per il ruolo di vippona ci sarebbe anche Teresa Langella.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

La casa del Grande Fratello Vip starebbe per ripopolarsi. Visto che il cast iniziale ha perso ben suoi quattro protagonisti nel giro di una sola settimana (quella che sarà ricordata per il "caso Marco Bellavia"), gli autori si sarebbero subito messi alla ricerca di un bel po' di new entry.

Da qualche giorno, dunque, in rete si rincorrono i nomi di sei personaggi famosi che dovrebbero entrare in gioco nelle prossime settimane, pare due alla volta.

L'ultima indiscrezione che è trapelata su questo argomento l'ha riportata Deianira Marzano sui social network. L'influencer napoletana ha usato Instagram per far sapere che la prima a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà potrebbe essere una vecchia conoscenza del reality-show.

"La prossima a entrare nella casa pare sia Dayane Mello" ha fatto sapere l'esperta di gossip tramite il suo account.

La risposta della tronista sul Grande Fratello Vip

Del possibile ritorno di Dayane al Grande Fratello Vip si vocifera da circa una settimana.

Secondo alcuni rumor sarebbe stata beccata mentre era al telefono con Alfonso Signorini, uno dei suoi primi sostenitori ai tempi della sua esperienza tra le mura di Cinecittà.

Ora Deianira confermerebbe che la prima a varcare la soglia della porta rossa potrebbe essere proprio la modella che soltanto due anni fa si è classificata terza nell'edizione del reality vinta da Tommaso Zorzi.

In lizza per il ruolo di nuova concorrente del format di Canale 5 c'è anche un'amatissima ex tronista di Uomini e Donne.

Da giorni, infatti, si dice che Teresa Langella potrebbe partecipare al programma Mediaset.

Attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip

Nei giorni scorsi, inoltre, Teresa si è recata a Roma per un progetto di lavoro che è ancora top secret.

I fan sospettano che potrebbe essere andata nella Capitale per registrare il video di presentazione che precederà il suo ingresso nella casa.

Anche se impazza il gossip sul suo possibile esordio tra le mura di Cinecittà, l'ex tronista di Uomini e Donne non l'ha né confermato né smentito, ma una risposta che ha dato a una follower un po' polemica potrebbe aver spoilerato che sarà davvero una vippona a breve.

A chi su Instagram l'ha criticata per aver accettato di partecipare al reality di Canale 5 e allo stesso tempo ha messo in dubbio il suo doloroso passato, la ragazza ha fatto sapere: "La cosa più terribile che potessi leggere è la mia presunta violenza".

"La gente come te mi fa rabbrividire.

Aggiungo che, prima dell'entrata (presunta) al GF Vip fammi tu un favore. Togli il segui alla mia pagina" sono queste le parole con le quali Teresa potrebbe aver ammesso che tra qualche settimana (attualmente non è in quarantena) ricoprirà il ruolo di concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini per il terzo anno consecutivo.