Grandi novità saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful, che saranno in onda dal 24 al 29 ottobre su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato a stelle e strisce rivelano che Quinn Fuller apprenderà il segreto di Eric Forrester. Steffy Forrester, invece, aggredirà nuovamente sua suocera Sheila Carter.

Beautiful, prossime puntate: Quinn scopre che Eric è impotente

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le prossime puntate italiane segnalano che Eric racconterà a Quinn di avere alcuni problemi nella sfera intima. Il capostipite dei Forrester, infatti, confiderà alla moglie di aver preso le distanze da lei in quanto è diventato impotente.

Fuller, a questo punto, si dimostrerà molto comprensiva con il marito. Jack, invece, sarà angosciato dalle pretese di Sheila. Carter rivelerà a Brooke e Ridge che Eric ha rinunciato a divorziare, tanto da aver ridotto in mille pezzi i documenti.

Finn si troverà a casa con suo padre. Qui, quest'ultimo pretenderà che suo figlio faccia vedere Hayes a Sheila prima che sparisca per sempre. Dall'altra parte, il dottore prometterà a Steffy di non far entrare la criminale nella loro abitazione per conoscere il suo nipotino. Per questo motivo, tra Jack e Finn ci sarà un violento litigio, che sarà interrotto soltanto dall'arrivo improvviso di Sheila.

Sheila prende Hayes in braccio

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy e Hope attenderanno con ansia di decollare, se il maltempo non mandasse all'aria i loro programmi.

In questo frangente, la figlia di Ridge avvertirà il bisogno di tornare urgentemente a casa in quanto teme che la suocera possa far del male ai suoi familiari. Nel frattempo, Sheila pretenderà di prendere Hayes in braccio grazie alla complicità di Jack. Ma ecco, che Steffy giungerà a casa senza preavviso, restando sconvolta alla vista del l suo bambino in braccio a Carter.

A Villa Forrester, Eric racconterà a Ridge e sua nuora di non voler più il divorzio da Quinn. L'anziano uomo si dimostrerà sicuro della sua decisione, tanto da invitare suo figlio e Brooke ad andare via.

Steffy schiaffeggia la suocera

Steffy avrà una reazione furiosa, tanto da strappare suo figlio dalle braccia di Sheila. Non contenta, la donna inizierà ad inveire contro di lei, ricordandole del male fatto a tutta la sua famiglia.

Inoltre, Forrester accuserà Finn di aver disubbidito ai suoi ordini nonostante sia ignaro della crudeltà della madre.

Hope, intanto, ritornerà a casa, felice di poter godere di un attimo di intimità con Liam. Steffy schiaffeggerà la suocera dopo averle intimato di non farsi più vedere. Infine, la criminale avrà una forte discussione con Jack e lo informerà di non avere nessuna intenzione di abbandonare Los Angeles.