La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Nelle prossime puntate Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), grazie alla proposta avanzata da Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), inserirà dei corsetti tra le proposte d'abbigliamento. Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), invece, sarà motivo di dibattito tra la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e la moglie di Tancredi (Flavio Parenti), in quanto le due donne avranno opinioni discordanti su come agire dopo che la stilista ha umiliato Maria Puglisi (Chiara Russo).

Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), inoltre, tenterà di mettere in discussione il modo nel quale Marco (Moisè Curia) si sia procurato le fonti per scrivere l'articolo sul Vajont, così da avere un motivo per ricattare la cognata. Vittorio, però, non permetterà che ciò accada e riuscirà ugualmente, dopo essere andato a Villa Guarnieri per chiarire la faccenda, a far pubblicare nel Paradiso Market il pezzo del rampollo di casa Di Sant'Erasmo, ottenendo da una parte uno speciale ringraziamento da parte di Matilde e dall'altra l'ira dell'ex socio. Vittorio, infine, potrebbe chiedere a Matilde di non spalleggiare più Adelaide.

Vittorio e Matilde s'avvicineranno sempre più

Nelle prossime puntate Matilde e Vittorio organizzeranno una serata di gala al Paradiso, evento che vedrà dapprima una proiezione del film "Il Gattopardo" e successivamente il valzer sarà il ballo protagonista.

Durante le prove generali, Conti inviterà Frigerio a ballare, ma la donna si rifiuterà, mettendo in campo un atteggiamento sfuggente. Successivamente, però, Matilde deciderà di raccontare al proprietario dell'atelier di aver declinato il suo invito a causa di un trauma subito e ciò stempererà le incomprensioni tra i due.

Il giorno del gran ballo, Frigerio sfoggerà un abito molto elegante e stavolta accetterà di buon grado di ballare con Vittorio.

Conti potrebbe chiedere a Frigerio di non spalleggiare più Adelaide

Il personaggio di Matilde si è dimostrato sulle prime come esclusivamente a supporto delle strategie vendicative della contessa nei confronti della coppia formata da Umberto e Flora.

Ogni volta che Vittorio entrerà nelle dinamiche di rivalsa tra la socia e il banchiere, però, Frigerio sembrerà dimenticarsi della parentela con la contessa e assumere un atteggiamento più morbido.

A tal proposito, Conti potrebbe rendersi conto di avere un ascendente sulla donna, quindi chiedere alla moglie di Tancredi di non spalleggiare più Adelaide. Qualora tale ipotesi dovesse concretizzarsi, e Matilde accettare la richiesta di Vittorio, quest'ultimo potrebbe contare su un'alleata in più nella gestione del Paradiso delle Signore.