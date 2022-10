La soap opera Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Le trame della fiction daily, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per gli episodi che saranno trasmessi giovedì 20 e venerdì 21 ottobre anticipano che Marcello (Pietro Masotti) non sarà presente in Caffetteria come una volta e Salvatore (Emanuel Caserio) non faticherà ad accorgersene. Flora (Lucrezia Massari), invece, sarà infastidita scoprendo che sarà Maria (Chiara Russo) e non lei a disegnare l'abito per una socia del Circolo.

Stefania (Grace Ambrose), intanto, chiederà a Marco (Moisè Curia) di provare a evitare che la stampa venga a conoscenza della storia tra Veronica (Valentina Bartolo) e Teresio (Massimo Poggio), nel frattempo Vittorio (Alessandro Tersigni) cercherà il perdono di Matilde (Chiara Baschetti) tramite una lettera. Clara (Elvira Camarrone), in ultimo, riceverà il benestare della capocommessa Irene (Francesca Del Fa) per vivere a casa delle ragazze, mentre Conti inviterà a cena la moglie di Tancredi (Flavio Parenti).

Salvatore sarà messo a dura prova dall'incostanza professionale del socio Marcello

Dopo la parentesi elvetica dove ha studiato economia e finanza, Marcello è tornato a Milano più voglioso che mai di farsi una posizione sociale, obiettivo nel quale sarà aiutato non poco dalla contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Per farsi un nome nel mondo della finanza, però, Barbieri sacrificherà gli impegni professionali legati alla Caffetteria mettendo, di conseguenza, Salvo a dura prova.

Flora, dal canto suo, sarà oltremodo infastidita notando che Matilde ha commissionato a Maria di creare il vestito per il debutto in società della nipote della baronessa Foppa.

Irene, intanto, verrà a conoscenza che Don Saverio esige che Clara torni al paese, quindi la giovane Cipriani s'intenerirà e acconsentirà ad accettare Boscolo come coinquilina nella loro abitazione.

Stefania, poco dopo, si preoccuperà che la stampa possa scoprire il legame amoroso tra il padre e Veronica, quindi, chiederà al fidanzato di cercare di non far trapelare nulla in merito coi giornalisti.

Vittorio scriverà una lettera a Frigerio nella speranza di essere perdonato.

La storia di Ezio e Veronica sarà riportata dai giornali

Alfredo, voglioso di conquistare Irene, chiederà a Clara di aiutarlo a far breccia nel cuore della capocommessa, nel frattempo il giovane Amato si dispererà alla sola ipotesi che Marcello possa lasciare la Caffetteria.

Matilde, intanto, si complimenterà con Puglisi per il buon lavoro svolto, facendo preoccupare sempre più la giovane Ravasi per il suo ruolo al Paradiso.

Nonostante tutto l'impegno a no far emergere lo scoop, la notizia della storia tra Ezio e Veronica sarà riportata dai giornali.

Matilde e Vittorio, infine, avranno l'occasione di approfondire la loro conoscenza cenando assieme.