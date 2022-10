Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per la settimana che va dal 24 al 28 ottobre 2022 rivelano che Stefania si ritroverà a dover mentire e quindi ingannare il suo fidanzato Marco.

Intanto Gemma si ritroverà sotto pressione per la difficile situazione che sta vivendo la sua famiglia mentre Marcello deciderà di indagare sul conto di Anna Imbriani, dopo che il suo socio Salvatore sembra aver perso ogni contatto con sua moglie.

Stefania inganna il suo fidanzato Marco: anticipazioni Il Paradiso 24-28 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 fino al 28 ottobre 2022 rivelano che Stefania si renderà protagonista di uno spiacevole episodio nei confronti del suo fidanzato.

La giovane venere riceverà un messaggio da parte del suo ex spasimante Federico e, invece, di mettere subito al corrente Marco, preferirà mentirgli.

In questo modo, quindi, Stefania finirà per ingannare il suo fidanzato, quasi come se avesse qualcosa da nascondergli. Perché non lo ha informato subito di questo messaggio arrivato da Federico?

Possibile che Stefania non abbia dimenticato del tutto il giovane Cattaneo, dopo che i due erano stati "costretti" a prendere due strade differenti?

Gemma sotto pressione, Gloria preoccupata: anticipazioni Il Paradiso al 28 ottobre

Spazio anche alle vicende di Gemma: le anticipazioni della soap opera rivelano che in casa Colombo ci sarà un clima particolarmente teso, dopo che Veronica ha spifferato a un giornalista la notizia della sua relazione con Ezio.

Di conseguenza, la love story clandestina tra i due è diventata di dominio pubblico e ha coinvolto tutti gli altri componenti della famiglia.

Gemma si ritroverà messa sotto pressione dai giornalisti che cercheranno in tutti i modi di avere delle sue dichiarazioni in merito a quanto sta accadendo a sua mamma.

Ecco allora che Gloria, dopo aver notato le difficoltà che sta vivendo Gemma, chiederà alle veneri del grande magazzino milanese di non lasciarla sola in questo momento e di proteggerla nel caso in cui dovessero presentarsi dei giornalisti fin troppo invadenti.

Marcello indaga sul conto di Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 ottobre

Occhi puntati anche su giallo legato ad Anna Imbriani: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 28 ottobre 2022 rivelano che la donna farà perdere le sue tracce e diventerà introvabile.

Una situazione che desterà non poche preoccupazione al giovane Salvatore, il quale si confiderà col suo socio Marcello, confessandogli la verità su quanto sta accadendo.

Eppure, sia Armando che Marcello cominceranno ad avere dei dubbi sul conto di Anna, dopo aver scoperto che la mamma della ragazza non ha mai lasciato il suo paese d'origine per trasferirsi in America.

A quel punto, Marcello deciderà di indagare all'insaputa del suo socio Salvatore e riuscirà finalmente a scoprire che Anna non è stata sincera.