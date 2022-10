L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 prosegue per tutta la stagione 2022/2023, e tra i protagonisti indiscussi continueranno a esserci Marco e Stefania.

I due sono al centro delle trame dopo che sono riusciti finalmente a poter vivere la loro storia d'amore alla luce del sole, celebrata con una festa di fidanzamento alla quale hanno preso parte tutti i loro familiari e gli amici più intimi.

Eppure l'armonia che si è creata tra i due giovani ragazzi potrebbe essere spazzata via nel corso delle ultime puntate di questa stagione, dove Marco potrebbe far soffrire la sua amata.

Marco e Stefania protagonisti delle nuove puntate de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continuerà a vedere protagonisti Marco e Stefania, alle prese con il loro sentimento che sta appassionando sempre più gli spettatori.

Il loro amore è uscito allo scoperto nel corso delle prime puntate di questa nuova stagione, dopo che sono riusciti a liberarsi del giogo di Gemma ed essere liberi di poter vivere la loro relazione senza interferenze.

Eppure, nel corso della stagione, la storia d'amore tra Marco e Stefania potrebbe subire delle battute d'arresto, così come aveva lasciato intendere lo stesso Moisé Curia in una delle sue ultime interviste.

Tancredi potrebbe mettere in crisi Marco ne Il Paradiso 7

La situazione per Marco, infatti, diventerà particolarmente complicata nel momento in cui arriverà a Milano suo fratello Tancredi, una delle new entry di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore.

Tra i due fratelli non corre affatto buon sangue e l'arrivo in città di Tancredi finirà per mettere in crisi Marco, il quale si ritroverà a dover fare i conti con quei problemi del passato che credeva ormai di aver messo da parte.

Per Marco, quindi, inizierà un periodo non facile, che potrebbe portarlo a mettere in crisi anche la sua relazione con Stefania.

Marco potrebbe lasciare Stefania ne Il Paradiso delle signore 7

Non si esclude infatti che, nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 di quest'anno, Marco potrebbe spezzare il cuore di Stefania e chiederle di mettere in stand by la loro relazione a causa di questa crisi che si ritroverà a vivere in prima persona.

Tancredi, infatti, potrebbe condizionare suo fratello al punto da convincerlo del fatto che Stefania non sia la donna ideale e giusta per lui.

Ecco perché la storia d'amore tra Marco e Stefania potrebbe subire una clamorosa battuta d'arresto nel corso del gran finale di questa stagione e dopo averli visti lottare con le unghie e con i denti, i due innamorati potrebbero ritrovarsi a un passo dall'addio definitivo.