La settima stagione de Il Paradiso delle Signore 7 va on onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. All'interno della soap non sarà un bel periodo per Clara Boscolo (Elvira Camarrone), visto che a un certo punto si ritroverà senza una casa. Arriverà anche a mentire Don Saverio (Andre Lolli), dicendogli di aver trovato alloggio a casa delle ragazze. La nuova Venere, invece, si sistemerà momentaneamente in magazzino, grazie all'aiuto di Alfredo Perico (Gabriele Anagni). Nel frattempo Irene Cipriani (Francesca Del Fa) cederà il ruolo di capo commessa a Gloria Moreau (Lara Komar) e sospetterà che Alfredo porti in ciclofficina le sue conquiste affettive.

Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) farà in modo che Clara le confessi dove alloggia realmente. Il parroco, quindi, verrà a conoscenza della menzogna riferita dalla nipote e si dimostrerà deciso a far tornare al paese la ragazza, ma tale epilogo intenerirà Cipriani, la quale deciderà finalmente di accogliere Boscolo in casa con lei e Maria Puglisi (Chiara Russo). A quel punto Alfredo chiederà a Clara di aiutarlo a riconquistare Irene, sebbene la nuova commessa potrebbe non essere d'accordo a fornire tale sostegno all'aiuto magazziniere.

Boscolo potrebbe aver scambiato la cortesia di Alfredo nei suoi confronti per interesse

Alfredo, vecchia conoscenza della soap opera di Rai 1, non perderà la sua propensione ad assumere un mood da dongiovanni anche nella stagione in corso.

Se da un lato Perico si dimostrerà voglioso di far breccia nel cuore di Irene, pallino affettivo che conserva da anni, dall'altro lato l'aiuto magazziniere non perderà tempo nemmeno con Clara, fornendo alla stessa una sistemazione di fortuna.

Quest'ultimo gesto di Alfredo, però, potrebbe essere mal interpretato dalla nipote del parroco, la quale scambierebbe la cortesia del ragazzo per un interesse affettivo nei suoi confronti.

Clara potrebbe rifiutarsi di aiutare Alfredo a conquistare Irene

La diatriba professionale tra Irene e Clara potrebbe affievolirsi nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, soprattutto dopo che Boscolo andrà a vivere a casa delle ragazze, ma tale contrasto potrebbe passare da lavorativo a sentimentale.

Qualora Clara interpretasse il gesto di Alfredo nei suoi confronti, scambiandolo per interesse, la stessa potrebbe rifiutarsi di fare da "Cupido" tra lui e Irene. Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Perico potrebbe anche tenere il piede in due scarpe e favorire la nascita di un triangolo amoroso.