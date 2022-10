Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 7, in onda su Rai 1 da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, scoppierà uno scandalo che colpirà la famiglia Colombo e Zanatta. Anche Clara Boscolo attraverserà dei momenti di sconforto perché suo zio sarà deciso a rimandarla al suo paese natale. Visti i vari apprezzamenti sul modello disegnato da Maria Puglisi, la stilista Flora Gentile Ravasi inizierà a temere di perdere il posto di lavoro e mostrerà segni di gelosia. Marcello Barbieri continuerà a prestare poca attenzione alla Caffetteria, mettendo il suo socio Salvatore Amato a dura prova.

Mentre il grande magazzino milanese accoglierà il nuovo contabile Vito Lamantia, Alfredo avrà bisogno dell'aiuto di Clara per una missione riguardante Irene.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: arriva Vito Lamantia

Matilde preferirà non coinvolgere Adelaide sulla questione che riguarda il suo recente incontro con il marito Tancredi. Riguardo alla sua lettera intima che Vittorio ha letto di nascosto, la cognata di Marco non avrà intenzione di concedere il perdono al direttore del Paradiso delle Signore. Clara farà credere a don Saverio di essersi trasferita nella Casa delle Ragazze. Invece, grazie alla complicità del magazziniere Perico, si sistemerà momentaneamente nel magazzino del negozio.

Quanto durerà questo escamotage? Nel frattempo al Paradiso si presenterà Vito Lamantia per il posto da contabile.

Arriva la rubrica postale dedicata alle clienti del Paradiso delle Signore

Altre novità giungeranno al Paradiso: creare una rubrica di posta per attirare più clienti-lettrici e il declassamento di Irene Cipriani, che da capo commessa tornerà a lavorare come Venere.

Sarà proprio Gloria Moreau a riprendere il suo ruolo da capo commessa, come reagirà Irene a questa notizia? Ezio, sempre più convinto di voler sposare Veronica, non demorderà e deciderà di giocare l’ultima carta. Il commerciante di stoffe, dopo aver messo in stand by l’orgoglio, andrà dalla contessa di Sant’Erasmo per convincerla a trovare un modo per ottenere l’annullamento delle nozze con Gloria.

Il signor Conti riunirà le Veneri per aggiornale sulla novità che riguarda la nuova rubrica del Paradiso Market. La signorina Cipriani continuerà a trattare Alfredo con freddezza, perché non si fida di lui. Inoltre sarà sempre più convinta che il magazziniere porti in magazzino le sue conquiste. Inizialmente Vito non verrà assunto come ragioniere del Paradiso delle Signore, ma grazie a un imprevisto riuscirà a ottenere quel posto. I giornalisti, sempre più curiosi sul primo romanzo di Stefania, intervisteranno Gloria ed Ezio, facendo domande molto personali e intime. Uno di questi si mostrerà molto incuriosito dalla storia dei genitori di Stefania e, grazie all’aiuto di Marco di Sant’Erasmo, riuscirà a ottenere un’intervista per il giorno successivo.

Don Saverio rispedisce Clara al suo paese

Ezio continuerà a soffrire moltissimo per la situazione che si è venuta a creare intorno al romanzo di Stefania. L’uomo, infatti, sarà costretto a non rivelare a nessuno della sua intenzione di annullare il matrimonio con Gloria per sposarsi con la sua attuale compagna Veronica. Il responsabile della ditta Palmieri deciderà così di sfruttare l’intervista per sottolineare che il suo matrimonio con Gloria è finito da un pezzo. Una baronessa molto conosciuta al Circolo vorrebbe fare il suo debutto in società con un abito particolare e fatto su misura.

Matilde si attiverà subito per accontentare la socia e affiderà a Maria il compito di disegnare l’abito che ha in mente la baronessa.

Messa con le spalle al muro, Clara confesserà a Gemma di aver trovato una sistemazione di fortuna al magazzino. La figlia di Veronica deciderà così di darle una mano. Marcello continuerà a sognare di diventare un uomo importante e Adelaide gli consiglierà di lasciare la Caffetteria. Don Saverio, dopo aver scoperto l’ennesima bugia di Clara, deciderà di rispedirla al suo paese. Durante l’intervista a Gloria ed Ezio, il giornalista scaverà nel loro passato. Successivamente verrà a sapere da Veronica una verità molto scomoda, degna della prima pagina.

Vittorio scrive una lettera a Matilde e lei resterà colpita

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, Marcello non rispetterà il suo dovere di barista e Salvatore avrà difficoltà a portare avanti da solo la Caffetteria.

La stilista Flora Ravasi non la prenderà molto bene quando scoprirà che Maria è stata scelta per disegnare l’abito per il debutto in società della giovane baronessa Foppa. Clara continuerà a tenere nascosto alle Veneri il suo triste destino, ovvero tornare al paesino. Quando Irene vedrà la signorina Boscolo in preda alla crisi di pianto per il destino che le aspetta, sorprenderà tutti con un gesto inaspettato.

Stefania, nel frattempo, verrà a sapere che il giornalista che ha intervistato i suoi genitori ha intenzione di pubblicare il gossip riguardante la relazione tra Ezio e Veronica. La Venere correrà subito dal suo futuro marito, implorandolo di incontrare quel giornalista per convincerlo a non pubblicare quello scoop.

Riuscirà il giovane Sant’Erasmo a evitare uno scandalo? Vittorio, consapevole di essere stato molto scorretto verso Matilde, le scriverà una lettera. La moglie di Tancredi resterà molto colpita dalle parole del signor Conti, vuol dire che lo perdonerà?

Il Paradiso delle Signore 7, spoiler puntate 17-21 ottobre: i timori di Salvatore e Flora

La Venere Boscolo resterà a Milano grazie al gesto altruistico di Irene, che l’ha accettata come sua coinquilina. Alfredo approfitterà di questa situazione per convincere Clara ad aiutarlo a conquistare il cuore della signorina Cipriani. Vista la pochissima attenzione che Marcello ha nei confronti della Caffetteria, Salvatore inizierà a pensare che il suo socio abbia intenzione di lasciare l’attività.

Il figlio di Agnese sarà disperato alla sola idea.

Matilde si complimenterà con Maria per l’abito di classe che ha disegnato per la giovanissima debuttante, che tra l'altro l'apprezzerà moltissimo. Flora, al contrario di Matilde, non apparirà molto entusiasta del successo della giovane Puglisi e inizierà a temere di perdere il posto da stilista. Vittorio e Matilde ceneranno insieme e, dopo l’imbarazzo iniziale, si racconteranno e approfondiranno la loro conoscenza. Nel frattempo una notizia scandalosa rischierà di minare il rapporto tra Ezio e Veronica. Marco sarà molto dispiaciuto per non essere riuscito a convincere il giornalista a non pubblicare il gossip sulla relazione tra il padre di Stefania e la madre di Gemma.