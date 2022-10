Non mancheranno i colpi di scena nelle puntate della seconda stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Gaffur simulerà un furto in casa sua dando la colpa a Cetin, mentre Yilmaz litigherà con Fekeli e andrà a vivere nella casa di Sermin.

Gaffur vende l'oro di famiglia per pagare Hatip

L'ex capomastro della tenuta Yaman fingerà che ci sia stato un furto nella sua abitazione per appropriarsi di tutto l'oro di famiglia e venderlo, per pagare il debito che ha con Hatip. Il marito di Saniye, infatti, non avrà i soldi per mettersi in regola con l'imprenditore e penserà di rubare i preziosi della sua famiglia.

Il fratello di Gulten organizzerà tutto nei minimi dettagli, metterà a soqquadro ogni stanza della sua umile casa e quando Saniye crederà che siano entrati i ladri, l'uomo accuserà il braccio destro di Fekeli, il giovane Cetin. Per rendere la situazione più credibile raggiungerà la fabbrica di Yilmaz e punterà il dito contro il ragazzo, accusandolo di essere un ladro. Yilmaz, a questo punto, prenderà l'operaio e lo porterà davanti alla signora Hunkar. Lì garantirà per l'integrità di Cetin e chiederà agli Yaman che nessuno si permetta più di accusare un suo dipendente.

Intanto Gaffur andrà a vendere una parte dell'oro, mentre un'altra parte la nasconderà in un terreno vicino. In questo modo pagherà parzialmente il debito con Hatip.

Yilmaz litiga con Fekeli per la terra rivenduta a Hunkar

Il signor Hatip verrà a sapere che la terra che Fekeli ha acquistato da Hunkar è stata rivenduta alla stessa signora Yaman. L'uomo, allora, penserà di riferirlo a Yilmaz che, come da lui previsto, sarà all'oscuro di tutto. Sarà così che l'ex fidanzato di Zuleyha correrà a casa e affronterà il padrino, accusandolo di non aver rispettato la promessa che si erano fatti: distruggere gli Yaman usando l'intelligenza e con l'aiuto del tempo e della pazienza.

Fekeli, però, farà capire al figlioccio di aver aiutato la signora Yaman perché non avrebbe mai voltato le spalle a una donna in difficoltà, ma soprattutto perché delle sue terre può farne quello che vuole e non deve renderne conto a nessuno. A quel punto Yilmaz perderà le staffe, e si dirà deluso dal comportamento del padrino, che per tutelare la signora Hunkar ha infranto la loro promessa.

Yilmaz e Mujgan diventano vicini di casa degli Yaman

Il giovane, dopo aver discusso furiosamente con il padre, correrà da Mujgan e le chiederà di stargli vicino qualsiasi cosa dovesse decidere di fare. Successivamente la famiglia Yaman sentirà un rumore assordante provenire dal giardino, uscirà fuori e troverà gli operai intenti a distruggere il muro che divide l'abitazione di Demir e Hunkar da quella che apparteneva a Sermin.

La famiglia, allora, si avvicinerà al muro e non potrà credere ai suoi occhi: Yilmaz e Mujgan sono diventati i nuovi vicini.